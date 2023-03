Schalke-Trainer Thomas Reis zerlegt sein Team: Das steckt dahinter

Schalke und Bochum leben! S04 ist seit sieben Spielen ungeschlagen, kommt im Derby gegen Dortmund zweimal zurück. Der VfL Bochum gewinnt in Köln und beendet damit die Serie an Niederlagen. VfL-Experte Christian Woop schaut in der aktuellen Folge mit uns auf die Perspektive der Bochumer im Abstiegskampf. Schalke-Reporter Andi Ernst muss nun nach spektakulären Wochen nach Augsburg reisen und hat zuvor einen Thomas Reis erlebt, der mit seiner Mannschaft so gar nicht zufrieden war. Moderiert wird die aktuelle Folge von Nils Halberscheidt

Essen. Schalke 04 und der VfL Bochum haben sich eine gute Ausgangssituation im Abstiegskampf erarbeitet. Darüber sprechen wir in unserem Podcast.

Thomas Reis hat am Donnerstag mit deutlichen Aussagen vor dem Kellerkrimi am Samstag (15:30 Uhr/Sky) in Augsburg überrascht. Der Trainer des FC Schalke 04 holte bei der Pressekonferenz zum Rundumschlag gegen sein Team aus. "Das Training heute, und das habe ich der Mannschaft auch so gesagt, war unterirdisch. Wenn man so trainiert wie wir heute, dann braucht man nicht nach Augsburg fahren“, schimpfte Reis bei der Schalke-PK.

Schalke 04 nach zwei Derbys beim FC Augsburg gefordert

Nach sieben Spielen ohne Niederlage und einem 2:2 im Revierderby gegen den BVB versuchte Reis die Sinne seiner Spieler zu schärfen. Zwei emotionale Höhepunkte hat Schalke hinter sich, nun geht es aus S04-Sicht darum, sich auf ein schwieriges Auswärtsspiel bei einem Dauer-Kellerkind der Bundesliga vorzubereiten. Über die Lage auf Schalke und die Situation beim VfL Bochum, dem am vergangenen Wochenende in Köln ein Befreiungsschlag gelang, diskutieren wir in unserem Podcast fußball inside. Moderator Timo Düngen sprach mit Schalke-Reporter Andreas Ernst und dem VfL-Experten Christian Woop. Viel Spaß beim Reinhören!

