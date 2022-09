Schalke-Trainer Frank Kramer über Mike Büskens: "Austausch ist vertrauensvoll"

Gelsenkirchen. Im exklusiven Interview spricht Schalke-Trainer Frank Kramer über das Derby gegen den BVB, Mike Büskens, seinen schwierigen Start und mehr.

Dreimal erlebte Frank Kramer als Trainer bisher ein traditionelles Derby – als Trainer der SpVgg Greuther Fürth traf er 2013 und 2014 insgesamt dreimal im Frankenderby auf den 1. FC Nürnberg. Seine Bilanz: zwei Siege, ein Unentschieden. Am Samstag aber wartet auf den 50-Jährigen die größte Derby-Herausforderung seiner Karriere. Mit Schalke 04 tritt er als klarer Außenseiter bei Borussia Dortmund an (15.30 Uhr/Sky). Aber er spürt Vorfreude in der Mannschaft, und er setzt auf die Unterstützung der Schalke-Fans, die ihn bisher begeistert haben.

Sie haben das Derby oft als TV-Zuschauer erlebt. An welchen Moment denken Sie zuerst?