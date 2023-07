Schalke-Torjäger Simon Terodde war ein Grund für den Wechsel von Marvin Pieringer

Bodo Menze, der „Vater“ der Schalker Knappenschmiede, erinnert an Klaus Täuber und blickt mit Robin Haack und Sinan Sat auf die anstehende Saison in 19:04 Minuten - der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen. Schalke 04 verkauft Stürmer Marvin Pieringer an Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim. Simon Terodde spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Seit 16 Jahren ist Simon Terodde im Profifußball unterwegs. Einigen Ritualen hat er in dieser Zeit vertraut. Ein Beispiel nannte der Stürmer von Schalke 04 am Montagmittag, als er gefragt wurde, wie viele Tore er sich für die anstehende Zweitligasaison vornimmt. „Das habe ich noch nie öffentlich gesagt“, antwortete der 35-Jährige und grinste schelmisch. Terodde will sich nicht öffentlich an seinen Aussagen messen lassen. Schlecht ist er in den vergangenen Jahren mit dieser Taktik nicht gefahren – schon gar nicht in der 2. Bundesliga, wo er mit 172 Treffern Rekordtorjäger ist. Noch 2021/22 ballerte Simon Terodde die Schalker mit 30 Saisontoren zum Bundesliga-Aufstieg.