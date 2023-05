Schalke: Tom Krauß verletzt - verpasst er sein Heimspiel?

Gelsenkirchen. Schalke-Profi Tom Krauß musste beim 2:2 gegen Frankfurt verletzt ausgewechselt werden. Fällt er in Leipzig aus? Das ist der Stand.

Karten für dieses Spiel hat Tom Krauß längst besorgt - für Familie und Freunde. Geboren und aufgewachsen ist der Profi des FC Schalke 04 in Leipzig, sein erster Klub war Sachsen Leipzig, bevor er zu RB Leipzig wechselte, ausgebildet und zum Profi wurde. Von RB ist er an die Königsblauen ausgeliehen, seine Eltern wohnen noch in der Stadt. Nun droht Krauß ausgerechnet sein persönliches Heimspiel zu verpassen. Am letzten Spieltag tritt S04 bei RBL an (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (2:2) musste Krauß schon in der 65. Minute ausgewechselt werden. Mit dick bandagiertem rechten Oberschenkel ging er vom Platz, sagte später dieser Zeitung in der Mixed Zone mit trauriger Miene: "Es hat durchgezogen." Eine Prognose wollte der 21-Jährige aber nicht abgeben.

Auch am Sonntag gaben die Schalker keine Diagnose bekannt. Nach Informationen dieser Zeitung hielt sich Krauß am eigentlich trainingsfreien Sonntag am Trainingsgelände auf, ließ sich im Gesundheitszentrum Medicos untersuchen. Das wird am Montag auch noch einmal erfolgen, bevor die Schalker verkünden, ob Krauß spielen kann oder nicht.

Fünf Änderungen in Schalkes Startelf?

Zwei Änderungen in der Startformation gibt es auf jeden Fall: Moritz Jenz und Simon Terodde fehlen wegen einer Gelb-Sperre. Für sie rücken aller Voraussicht nach Marcin Kaminski und Sebastian Polter ins Team. Es könnte aber zu drei weiteren Änderungen kommen: Für Krauß würde wahrscheinlich Kapitän Danny Latza spielen. Marius Bülter kehrt nach abgesessener Sperre wohl für Tim Skarke zurück.

Und was ist mit Torwart Alexander Schwolow? Nachdem er gegen Frankfurt patzte, könnte er in Leipzig auf der Bank sitzen - selbst wenn Ralf Fährmann nicht rechtzeitig fit werden sollte. Dann wäre Michael Langer erste Wahl.

