Schalke: Thomas Reis nimmt Keke Topp mit nach Braunschweig

Gelsenkirchen. Mit drei Toren im Testspiel gegen die Schalke-Profis hat Keke Topp auf sich aufmerksam gemacht. Die Belohnung: Ein Kaderplatz in Braunschweig.

Für Keke Topp haben sich die drei Tore im Testspiel gegen die Profis gelohnt. Der 19-Jährige steht im Profikader des FC Schalke 04 und fährt mit zum Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13.30 Uhr).

Schalke-Talent Keke Topp überzeugt im Testspiel

Nach Informationen dieser Redaktion hat Schalkes Trainer Thomas Reis damit auf die starke Leistung des jungen Nachwuchstürmers aus der Knappenschmiede reagiert. Nachdem das Zusammenspiel miit Pierré-Michel Lasogga in der Regionalliga West bislang noch nicht so optimal funtioniert hat, befreite sich Topp beim Testspiel gegen die eigene Profimannschaft von allen Fesseln.

Beim 6:3-Auswärtssieg der U23 des S04 am Samstag bei Borussia Mönchengladbach II stand Topp nicht im Kader. Damit könnte er sein Saisoneinstand in der 2. Liga schon morgen geben.

Schalke: Keke Topp hat Simon Terodde und Sebastian Polter vor der Nase

Das wäre in der Tat bemerkenswert. Denn der Plan war eigentlich ein anderer. Keke Topp gilt zwar als große Nachwuchshoffnung beim FC Schalke 04. Doch so lange Simon Terodde und Sebastian Polter fit sind, sollte er eigentich zunächst nur in der U23 Spielpraxis bekommen. Nachvollziehbar, denn schließlich stehen Trainer Thomas Reis zwei Hochkaräter für die Mittelstürmerposition zur Verfügung. "Es ist von vornherein so kommuniziert, dass ich auch in der U23 spielen werde", sagte Topp selbst im rahmen der Saisoneröffnung der Königsblauen. "Natürlich werde ich oben trainieren, aber wenn es besser für mich ist, in der U23 zu spielen, spiele ich dort, um mir Spielpraxis zu holen."

Von Terodde und Polter könne er noch viel lernen. Gerade mit Simon Terodde sei der Mittelstürmer, der von Thomas Reis in der Saisonvorbereitung auch schon mal auf dem rechten Flügel ausproboert wurde, im ständigen Austausch. "Er ist sehr wichtig für meine Entwicklung. Ich kann sehr viel von ihm lernen. Wir verstehen uns aber auch außerhalb des Fußballs gut", sagte Topp damals. "Ich möchte bestmöglich von allen Spielern lernen. Ich möchte mich bestmöglich zeigen und mich weiterentwickeln und dann schauen, was mit der Zeit kommt", erklärte Topp, der vom SV Werder Bremen zur U19 in die Knappenschmiede gewechselt war.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Schalke: Keke Topp rückt näher heran

Wann das soweit sei, da wolle er sich nicht unter Druck setzen lassen. Deswegen hat er sich auch kein Ziel gesetzt, wieviele Spiele er in dieser Saison in der 2. Liga absolvieren wolle. Vor zwei Jahren hatte er bereits einmal beim Auswärtsspiel beim FC St. Pauli Zweitliga-Luft schnuppern dürfen. Es scheint, dass er seinem zweiten Einsatz ein Stück näher gerückt ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04