Schalke: Thomas Ouwejan zurück im Training – Duo macht Fortschritte

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 hat die Vorbereitung auf das Spiel in Augsburg begonnen. Auf wen Trainer Thomas Reis wieder bauen kann.

In Böen fegte der Wind am Montagnachmittag heftig über den Trainingsplatz des FC Schalke 04. Die gute Laune ließen sich die Profis der Königsblauen davon allerdings nicht verderben. Nach dem 2:2 im Revierderby haben die Schalker voller Tatendrang die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aufgenommen – es wird ein weiteres Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Nur rund eine Stunde arbeiteten die Profis am Montag auf dem Rasen – die Startelf-Spieler vom zurückliegenden Samstag waren sogar noch kürzer am Ball. Nicht dabei war Marcin Kaminski (31). Der Innenverteidiger plagt sich mit einem Hexenschuss. Schon bald dürfte er allerdings ins Training zurückkehren.

Schalke: Soichiro Kozuki droht das Saison-Aus

Ganz anders sieht es bei Soichiro Kozuki (22) aus, der an diesem Dienstag am Sprunggelenk operiert wird. Dem japanischen Offensivspieler droht damit sogar das Saison-Aus.

Gute Nachrichten gibt es hingegen von Thomas Ouwejan. Nach seiner Adduktorenverletzung konnte der 26 Jahre alte Niederländer erstmals wieder mit dem Team trainieren. Schon bald könnte er auch wieder eine Option für den Kader darstellen. Das Augsburg-Spiel dürfte für den Linksverteidiger aber noch zu früh kommen.

Individuell auf dem Platz arbeiteten auch Jere Uronen (28) und Sebastian Polter (31). Während Uronen, den ebenfalls muskuläre Probleme im Adduktorenbereich plagen, schon wieder Übungen mit dem Ball absolvieren konnte, drehte Polter nach seinem Kreuzbandriss lediglich Platzrunden. Für den Mittelstürmer ist aber auch das ein erster Schritt in Richtung Comeback, denn bis zuletzt war er noch auf eine Spezialschiene angewiesen.

