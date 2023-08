Schalke-Testspiel: Fans wundern sich über hohe Ticketpreise

Gelsenkirchen. Der Test des FC Schalke 04 in Ulm während der kommenden Länderspielpause sorgt für Diskussionsstoff bei S04-Fans. Grund sind die Ticketpreise.

Am 8. September wird der FC Schalke 04 während der Länderspielpause ein Testspiel beim SSV Ulm 1846 absolvieren. Anpfiff im Donaustadion ist um 18.30 Uhr. Das Duell mit dem letztjährigen Meister der Regionalliga Südwest ist eine Neuauflage des Zweitrundenspiels im DFB-Pokal aus der Saison 2020/2021. Wie in diesem Wettbewerb üblich, genießt der klassentiefere Verein normalerweise Heimrecht. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen war die Partie seinerzeit allerdings kurz vor Weihnachten in Gelsenkirchen ausgetragen worden, Schalke gewann damals 3:1.

Beide Vereine hatten damals vereinbart, dass S04 im Gegenzug in Zukunft ein Testspiel in Ulm bestreiten wird. Dieser Plan wird nun in die Tat umgesetzt. So weit, so normal. Doch schon kurz nach der Ankündigung wurde erste Kritik laut. Anlass sind die Ticket-Preise.

Schalke-Fans: „Frechheit, für ein Testspiel“

Die Vorverkaufs-Preise für einen Sitzplatz betragen 22 Euro (Gegengrade) bzw. 33 Euro (Haupttribüne), für einen Stehplatz werden 16,50 Euro fällig. Hinzu kommen fünf Euro Versandkosten für die Papierkarten, falls diese nicht kostenfrei im ServiceCenter bis zum 6. September abgeholt werden können. Eintrittskarten können S04-Fans bis zum 25. August um 12.04 Uhr unter tickets.schalke04.de anfragen. An den Tageskassen wird ein Aufschlag von zwei Euro pro Karte erhoben.

„Frechheit für ein Testspiel“, meldeten sich erste Fans, nachdem sich unser Schalke-Reporter Andreas Ernst auf seinem Twitter-Kanal über die hohen Preise gewundert hatte. „Die wollen halt Profit mit uns machen“, meinten andere. Die Diskussion war aber durchaus eine gemischte: Es wurde nämlich auch hervorgehoben, dass die Preise in Ulm in heutigen Zeiten gar nicht so ungewöhnlich seien. „Rapid Wien war doch auch 19,04 Euro“, erinnerte ein Fan. „Testspiel gegen Paderborn war auch mal so hoch und in Ahlen beim Spiel der Zweiten auch“, schrieb ein weiterer. (Gold)

