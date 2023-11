Schalke testet gegen Eindhoven und Maasmechelen

Gelsenkirchen In der Länderspielpause bestreitet der Zweitligist FC Schalke 04 zwei Testspiele - bei beiden sind keine Zuschauer zugelassen.

Trainer Karel Geraerts vom FC Schalke 04 testet die Zweitliga-Profis in der Länderspielpause zweimal: Am Mittwoch (14 Uhr) tritt Schalke beim niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven an, am Donnerstag kommt der belgische Zweitliga-Sechste Patro Eisden Maasmechelen nach Gelsenkirchen (11 Uhr). Beide Partien finden ohne Zuschauer statt, da auf Trainingsplätzen gespielt wird. Definitiv live gestreamt wird der Test in Maasmechelen, ob das auch für die Eindhoven-Partie gilt, ist noch offen.

Verzichten muss Geraerts auf Assan Ouédraogo (U17-WM) und Yusuf Kabadayi (U20), die mit Nationalmannschaften unterwegs. Auch für die Langzeitverletzten Leo Greiml und Marius Müller kommt ein Einsatz zu früh. Nach langer Leistenverletzungen soll Cedric Brunner in den Spielen wieder Einsatzminuten bekommen. Der Rechtsverteidiger wird schmerzlich vermisst, da sein Ersatz Henning Matriciani nicht überzeugen konnte.

