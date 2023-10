Schalke-Termine: Derby in Düsseldorf steigt samstags

Gelsenkirchen. Die DFL hat die Zweitliga-Spieltage 11 bis 15 terminiert. Schalke 04 muss zweimal bei Flutlicht an Freitagabenden in der Veltins-Arena ran.

Lange haben die Fans des FC Schalke 04 gewartet – nun wissen sie, wann der Zweitligist in den Wochen nach der Länderspielpause seine Partien austrägt. Nachdem sie sich viel Zeit gelassen hat, veröffentlichte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag die spielgenauen Ansetzungen der Spieltage 11 bis 15. Ein Höhepunkt in dieser Saisonphase: Schalke 04 tritt zum Derby bei Fortuna Düsseldorf zur Prime Time an einem Samstagabend an.

Schalke 04: Zwei Heimspiele in der Arena an Freitagen

Am 25. November geht es um 20.30 Uhr zur Sache in der Merkus-Spielarena, Fortuna Düsseldorf trifft dann auf den bislang so strauchelnden FC Schalke 04. Die Königsblauen, die gleich zu Beginn der Länderspielpause (nach dem kommenden Spiel gegen Hertha BSC) einen neuen verantwortlichen Trainer präsentieren wollen, müssen in den nächsten Wochen auch zweimal freitagabends ran: am 10. November gegen die SV Elversberg und am 1. Dezember gegen den VfL Osnabrück.

Die Schalke-Ansetzungen an den Spieltagen 11 bis 15

11. Spieltag

Freitag, 27.10.2023:

SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück 18.30

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf 18.30

Samstag, 28.10.2023:

FC Schalke 04 - Hannover 96 13.00

Hertha BSC - SC Paderborn 07 13.00

FC St. Pauli - Karlsruher SC 13.00

1. FC Kaiserslautern - Hamburger SV 20.30

Sonntag, 29.10.2023:

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 13.30

1. FC Magdeburg - SV Elversberg 13.30

SV Wehen Wiesbaden - Hansa Rostock 13.30

12. Spieltag

Freitag, 03.11.2023:

Fortuna Düsseldorf - SV Wehen Wiesbaden 18.30

SV Elversberg - FC St. Pauli 18.30

Samstag, 04.11.2023:

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth 13.00

1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 13.00

VfL Osnabrück - Holstein Kiel 13.00

Hamburger SV - 1. FC Magdeburg 20.30

Sonntag, 05.11.2023:

Karlsruher SC - SC Paderborn 07 13.30

Hannover 96 - Eintracht Braunschweig 13.30

Hansa Rostock - Hertha BSC 13.30

13. Spieltag

Freitag, 10.11.2023:

FC Schalke 04 - SV Elversberg 18.30

FC St. Pauli - Hannover 96 18.30

Samstag, 11.11.2023:

SC Paderborn 07 - 1. FC Nürnberg 13.00

Holstein Kiel - Hamburger SV 13.00

Eintracht Braunschweig - VfL Osnabrück 13.00

Hertha BSC - Karlsruher SC 20.30

Sonntag, 12.11.2023:

1. FC Magdeburg - Hansa Rostock 13.30

SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf 13.30

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern 13.30

14. Spieltag

Freitag, 24.11.2023:

Hamburger SV - Eintracht Braunschweig 18.30

Hannover 96 - Hertha BSC 18.30

Samstag, 25.11.2023:

Hansa Rostock - FC St. Pauli 13.00

SV Elversberg - SC Paderborn 07 13.00

VfL Osnabrück - 1. FC Magdeburg 13.00

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 20.30

Sonntag, 26.11.2023:

Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 13.30

1. FC Kaiserslautern - Holstein Kiel 13.30

SpVgg Greuther Fürth - SV Wehen Wiesbaden 13.30

15. Spieltag

Freitag, 01.12.2023:

FC Schalke 04 - VfL Osnabrück 18.30

FC St. Pauli - Hamburger SV 18.30

Samstag, 02.12.2023:

Holstein Kiel - SV Wehen Wiesbaden 13.00

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 13.00

Eintracht Braunschweig - SpVgg Greuther Fürth 13.00

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern 20.30

Sonntag, 03.12.2023:

Hertha BSC - SV Elversberg 13.30

SC Paderborn 07 - Hannover 96 13.30

Karlsruher SC - Hansa Rostock 13.30

