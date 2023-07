Schalke: Tempelmann zurück im Training, Duo trainiert individuell

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 bereitet sich auf den Zweitliga-Start beim Hamburger SV vor. So ist die Personallage bei den Königsblauen.

Keine zwei Monate nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga wird es ernst beim FC Schalke 04. Am Freitagabend steht der Zweitliga-Saisonauftakt beim Hamburger SV an (20.30 Uhr).

Zum Start der Trainingswoche blieben personelle Überraschungen bei den Königsblauen aus. Lino Tempelmann kehrte auf den Platz zurück und trat bei der Einheit am Dienstagvormittag etwas kürzer. Der Neuzugang vom SC Freiburg, der zuletzt leihweise für den 1. FC Nürnberg spielte, verpasste das 2:2 bei der Generalprobe gegen den FC Twente am letzten Samstag krankheitsbedingt.

Derweil absolvierte Torhüter Ralf Fährmann ein Lauftraining. Nach seinem Muskelfaserriss in der Wade ist der 34-Jährige noch nicht wieder fit. Fährmann wird den Saisonstart verpassen, so dass der vom FC Luzern verpflichtete Marius Müller in Hamburg zu seinem Debüt für die Königsblauen kommen wird.

Ebenso trainierte der angeschlagene Mehmet Aydin individuell. Der 21-Jährige plagt sich mit Problemen am Oberschenkel herum. Er kam bereits am Wochenende nicht zum Einsatz. Da wurde noch über einen mutmaßlichen Wechsel in die Türkei zu Trabzonspor gemutmaßt. Doch der Transfer des Rechtsverteidigers wird offenbar nicht zustande kommen.

Große Personalsorgen bei Schalke-Gegner HSV

So kann Trainer Thomas Reis nach aktuellem Stand ohne größere Personalsorgen in den Auftakt gegen Hamburg gehen. Neben Fährmann und Innenverteidiger Leo Greiml, der sich im letzten Testspiel das Kreuzband riss, fällt nur Florian Flick mit einem Mittelfußbruch aus. Beim defensiven Mittelfeldspieler steht ohnehin ein Abgang im Raum. Er wird mit dem 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht, für den er in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis auflief.

Deutlich größer sind die Personalsorgen bei Auftaktgegner HSV. Die Hanseaten müssen auf Kapitän Sebastian Schonlau und Stellvertreter Ludovit Reis verzichten. Auch Miro Muheim, Jonas David, Anssi Suhonen und William Mikelbrencis verpassen das Spiel gegen Schalke verletzungsbedingt.

