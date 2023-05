Schalke ist in dieser Saison Drama pur: Durch ein Elfmetertor in der 102. Minute gewinnt S04 in Mainz. Darüber diskutieren Andreas Ernst und Robin Haack mit Matthias Heselmann bei 19:04 - der Schalke-Talk.

FC Schalke 04 Schalke-Talk: Warum Bülter im Hexenkessel so cool bleibt

Essen. Schalke ist in dieser Saison Drama pur: Durch ein Elfmetertor in der 102. Minute gewinnt S04 in Mainz. Darüber reden wir im Talk.

Eigentlich war die Dramatik nicht zu toppen: In der Nachspielzeit erzielte Dominick Drexler vor einer Woche das Tor zum 2:1 gegen Bremen, die Schalke-Fans in der Arena drehten durch. Nun aber setzten die Königsblauen noch einen drauf: In der zwölften Minute der Nachspielzeit verwandelte Marius Bülter einen Foulelfmeter zum 3:2 (1:0)-Erfolg.

Über das Spiel und die Folgen redet Moderator Matthias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) in der neuen Folge unserer Sendung "19:04 - der Schalke-Talk" mit den Schalke-Reportern Robin Haack und Andreas Ernst.

Themen des Talks: Der Siegtreffer von Bülter und dessen Coolness beim Elfmeter, die umstrittene Video-Entscheidung des Schiedsrichters Matthias Jöllenbeck, die gute Leistung von Innenverteidiger Sepp van den Berg und die Aussichten für das Spiel beim FC Bayern in einer Woche (13. Mai).

