Nach der Niederlage in Leipzig steht fest: Schalke spielt in der nächsten Saison in Liga 2. Schalke-Reporter Andreas Ernst und Robin Haack sprechen mit Matthias Heselmann darüber, was jetzt auf den Verein zukommt.

1904 – der Schalke-Talk: Schalke steigt ab: So geht es es nach den Tränen und der Trauer weiter

1904 – der Schalke-Talk: Schalke steigt ab: So geht es es nach den Tränen und der Trauer weiter

FC Schalke 04 Schalke-Talk: Tränen in Königsblau - so geht es weiter

Essen. Abgestiegen! Schalke 04 spielt in der kommenden Saison nur noch in der Zweiten Liga. In unserem "19:04"-Talk sprechen wir über die Zukunft.

Gekämpft, gebangt, gehofft, doch es hat nicht gereicht: Der FC Schalke 04 spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga, nach der bitteren 2:4 (1:2)-Niederlage bei RB Leipzig steht der Abstieg fest.

Traurig: die Schalker Stürmer Sebastian Polter (l.) und Michael Frey. Foto: afp

In unserer Sendung "19:04 - der Schalke-Talk" spricht Moderator Matthias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) mit den Schalke-Reportern Robin Haack und Andreas Ernst über die bitteren Tränen nach dem Abstieg in Leipzig, die Unterstützung der Fans im Stadion - und vor allem die Zukunft: Wer bleibt, wer geht? Was ist das große Ziel für die Zweite Liga? Ist es realistisch? (aer)

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04