Schalke-Talk: Nachwuchs-Experte Bodo Menze traut Keke Topp den Durchbruch zu

Bodo Menze, der „Vater“ der Schalker Knappenschmiede, erinnert an Klaus Täuber und blickt mit Robin Haack und Sinan Sat auf die anstehende Saison in 19:04 Minuten - der Schalke-Talk.

Gelsenkirchen. Bodo Menze gilt als "Vater" und Erfinder der Schalker Knappenschmiede. Wir durften mit ihm im Schalke-Talk über aktuelle S04-Themen reden.

Bevor bei „19:04 – der Schalke-Talk“ über den täglichen Wahnsinn bei Schalke 04 diskutiert wurde, herrschte gedrückte Stimmung – auch bei unserem Gast Bodo Menze. Denn der langjährige Schalker Klaus Täuber ist am Samstag verstorben. Menze, der bis 2013 insgesamt 22 Jahre als Nachwuchsdirektor bei den Gelsenkirchenern tätig war, war schockiert von der Todesnachricht. Unter Menze arbeitete Täuber sechs Jahre als U23-Trainer der Schalker. „Wenn man so etwas hört, fällt man aus den Wolken. Ich hatte ihn präsent vor meinen Augen als Powerpaket, als Fighter, als Boxer – so habe ich ihn erlebt und bis zum Schluss gesehen“, erklärt Menze.

Bodo Menze gilt als Gründer der Schalker Knappenschmiede

In den frühen Neunzigerjahren war der heute 70-jährige Bodo Menze erster hauptamtlicher Nachwuchschef auf Schalke – und er gilt deswegen als Gründer der Knappenschmiede. Jene Jugendabteilung, die zu den besten Europas zählt und in den vergangenen Jahrzehnten Stars wie Manuel Neuer, Mesut Özil oder Benedikt Höwedes hervorgebracht hat. Auch heute sieht Menze in der Knappenschmiede noch ein „starkes Konstrukt, auf das der Klub bauen kann“. Er selbst hat sich inzwischen zurückgezogen, doch lobt: „Die Abteilung wird von guten Leuten geführt.“

Schalke-Legende Bodo Menze (m.) mit unseren S04-Experten Robin Haack (l.) und Sinan Sat (r.). Foto: ffs

Zuletzt gab es zwar weniger internationale Top-Talente auf Schalke, doch Menze sieht das locker: „Es ist wie mit dem Wein, es gibt gute und weniger gute Jahrgänge. Ich bin zuversichtlich, dass bald wieder eine andere Welle kommt.“

Zwei hoffnungsvolle Talente sind Assan Ouedraogo (17) und Keke Topp (19), die sich beide seit der vergangenen Woche bei den Profis beweisen dürfen. „Man muss den Jungens auch mal das Vertrauen geben. Das weiß Thomas Reis besser als ich. Mit diesem Vertrauen können sie groß werden und wachsen“, sagt Menze im Schalke-Talk. Beiden Talenten traut der Nachwuchs-Experte zu, auf Schalke den Durchbruch zu schaffen.

Begeistert äußert sich der 70-Jährige über Trainer Thomas Reis, den er einen „super Trainer“ nennt. Menze: „Ich bin sehr glücklich, dass er bei uns ist. Er macht eine überragende Arbeit.“ Auch wegen des Trainers traut der ehemalige Knappenschmiede-Chef und Herzenzschalker den Königsblauen den Aufstieg zu. „Ich kann mir schlecht vorstellen, dass wir den Hamburger Weg gehen“, sagt Menze mit Blick auf den HSV, der nach dem Bundesliga-Abstieg nun schon in seine sechste Zweitliga-Saison geht.

Schalke zum Auftakt beim HSV

Schon zum Zweitliga-Auftakt wird Schalke am 28. Juli auf den HSV treffen. Mit einem Sieg könnte Schalke den großen Konkurrenten im Aufstiegsrennen direkt auf Distanz halten. Es wäre ein erster, kleiner Schritt, um den „Hamburger Weg“ abzuwenden.

Den Schalke-Talk mit Bodo Menze können Sie hier auf unserem YouTube-Kanal sehen. Bei "WAZ auf Schalke" finden Sie weitere Folgen unseres Video-Formats "19:04 - der Schalke-Talk" und weitere Videos rund um den FC Schalke 04.

„19:04 – der Schalke-Talk“ erscheint immer einen Tag nach Pflichtspielen von Schalke 04, in der Sommerpause melden wir uns mit Sonderfolgen. Dabei diskutieren die Reporter Andreas Ernst und Robin Haack in wechselnder Besetzung mit den Moderatoren Matthias Heselmann und Sinan Sat. Abrufbar ist der Talk auf waz.de/schalke und bei YouTube.

