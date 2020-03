Schalke-Talent Malick Thiaw wohl im Fokus des FC Liverpool

Gelsenkirchen/Liverpool. Die Schalker Knappenschmiede befindet sich in einer schlechten Phase, aber einer ihrer Besten auf dem Zettel des FC Liverpool: Malick Thiaw.

Es ist irgendwie komisch: Wegen der Corona-Krise und eines möglichen vorzeitigen Saisonendes könnte diese enttäuschende Saison an der Knappenschmiede fast unbemerkt vorbeirauschen. Die A-Junioren des FC Schalke 04 rangieren in der Bundesliga nur auf Rang sechs, liegen nach 20 von 26 Spielen satte zehn Punkte hinter dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund; die B-Junioren stehen zwar auf Platz drei, jedoch bei nur noch fünf ausstehenden Partien auch schon zehn Zähler hinter dem Tabellenzweiten, der auch hier Borussia Dortmund heißt.

Trotz dieser Knappenschmiede-Krise kommt plötzlich der FC Liverpool ins Spiel. Der amtierende Champions-League-Sieger hat angeblich Interesse an einem der Besten, den die königsblaue Nachwuchs-Abteilung momentan zu bieten hat: an Malick Thiaw, dem Defensiv-Strategen der A-Junioren. Seit 2015 trägt der Deutsch-Finne das Schalker Trikot und hat im letzten Spiel vor der coronabedingten Pause sein Debüt in der Bundesliga gefeiert, als er beim 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Nachspielzeit eingewechselt worden ist.

Malick Thiaw steht auf Schalke bis 2021 unter Vertrag

Nach Informationen des Mirror verfolgen Scouts des FC Liverpool die Entwicklung des 18-Jährigen und sind von dessen Talent sehr angetan. Das Boulevardblatt zieht, klar, auch schon Vergleiche zu Joel Matip, der vor seinem Wechsel 2016 an die Anfield Road ebenfalls auf Schalke aktiv gewesen ist – 16 Jahre lang.

Dem Bericht zufolge, könnten die Reds um Teammanager Jürgen Klopp wohl eine bestehende Ausstiegsklausel nutzen. Sieben Millionen Pfund (rund 7,6 Millionen Euro) wären fällig, um sich die Dienste des jungen Schalker Innenverteidigers zu sichern, schreibt das Blatt. Dessen Vertrag bei den Königsblauen läuft noch bis zum 30. Juni des kommenden Jahres. In dieser laufenden U-19-Saison Thiaw mit acht Treffern Top-Torschütze seines Teams.