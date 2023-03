Schalke-Stürmer Keke Topp hat Deutschlands 3:2 auf dem Fuß

Missglückter Start in die EM-Qualifikation: Schalkes Stürmer Keke Topp und Deutschlands U-19-Nationalmannschaft unterlagen Italien in Bremen mit 2:3.

Bremen. Zum Start der EM-Qualifikation der U-19-Fußballer müssen sich Schalkes Keke Topp sowie Dortmunds Nnamdi Collins und Tom Rothe Italien beugen.

Zum Start in die Qualifikation für die Europameisterschaft haben die U-19-Fußballer Deutschlands am Mittwochmittag eine Enttäuschung erlebt. Die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier, der Stürmer Keke Topp vom FC Schalke 04 sowie Nnamdi Collins und Tom Rothe von Borussia Dortmund in seiner Startelf aufgeboten hatte, unterlag in Bremen Italien mit 2:3 (0:2). Nur der Sieger dieser Gruppe, zu der auch Belgien und Slowenien gehören, qualifiziert sich für die EM-Endrunde in Malta, die vom 3. bis 16. Juli ausgetragen wird.

Nachdem Niccolò Pisilli von der AS Rom per Abstauber (18.) und Luca D’Andrea von der US Sassuolo nach einer schönen Einzelaktion (24.) auf Platz 11 des Weserstadions für die 2:0-Führung der Italiener gesorgt hatten und die DFB-Auswahl nur einmal durch Keke Topp gefährlich vors Tor der Gäste gekommen war (30.), rettete kurz nach der Pause der Pfosten für Deutschland (49.). Dann aber startete das Streichsbier-Team seine Aufholjagd.

Yusuf Kabadayi vom FC Bayern München gleicht für Deutschland aus

Mit einem tollen Freistoß-Tor verkürzte Muhmmed Damer von der TSG 1899 Hoffenheim auf 1:2 (53.), und Yusuf Kabadayi vom FC Bayern München glich nur sechs Minuten später zum 2:2 aus. Dann hatte Schalkes Keke Topp in der 66. Minute die riesige Chance, die Deutschen mit 3:2 in Führung zu bringen. Der 18-jährige Königsblaue verzog jedoch knapp.

Besser machten es im direkten Gegenzug die Italiener: Niccolò Pisilli traf zum zweiten Mal und somit zum 3:2-Sieg für die Azzurri. Keke Topp wurde in der 88. Minute ausgewechselt, für den Schalker kam Tom Sanne vom Hamburger SV.

Schalkes Keke Topp wird in der 88. Minute ausgewechselt

„Wir sind natürlich enttäuscht von der ersten Halbzeit, weil wir unter unseren Möglichkeiten geblieben sind“, sagte Trainer Guido Streichsbier (53) auf dfb.de. „Wir haben nicht entschlossen genug verteidigt und waren zu statisch im Offensivspiel. Die Mannschaft hatte mit sehr großer Nervosität zu kämpfen, der Pausenrückstand war gerechtfertigt. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft gezeigt, was sie kann. Die Jungs haben einen top Charakter, aber wieder haben wir zu unentschlossen verteidigt. Es waren zum Ende noch genügend Chancen da, das Spiel auf pari zu stellen.“

Die zweite Partie dieser Qualifikationsgruppe zwischen Belgien und Slowenien wird heute um 16 Uhr angepfiffen. Ihre nächsten beiden Begegnungen in Bremen bestreitet die U-19-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am Samstag (25. März, ab 16 Uhr) in der Marko-Mock-Arena gegen Belgien sowie am Dienstag (28. März, ab 12 Uhr) auf Platz 11 des Weserstadions gegen Slowenien. (AHa/dfb.de)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04