Schalke-News: So lief das erste Training nach dem Abstieg

Schalke-News: So lief das erste Training nach dem Abstieg

FC Schalke 04 Schalke stellt sich neu auf: „Head of Performance“ ernannt

Gelsenkirchen. Die Reha- und Athletik-Abteilung wird auf Schalke umstrukturiert. Erster Ansprechpartner für den Trainer ist hier künftig Ex-Bochumer Jörn Menger

Zum Start der Saisonvorbereitung ändert sich auch im Funktionsteam des FC Schalke 04 etwas. Jörn Menger übernimmt ab sofort das Amt des „Head of Performance“ beim Fußball-Zweitligisten. In dieser Funktion verantwortet der 45-Jährige die Bereiche Therapie und Athletik. Für Menger ist es eine Beförderung: Zuvor war er lediglich als „Leiter Athletik“ bei den Königsblauen angestellt.

„Wir haben die vergangenen Monate analysiert und ausgewertet. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns im Bereich Athletik, Prävention und Rehabilitation noch weiter verbessern können“, erklärt Sportdirektor André Hechelmann die Umstrukturierung im Funktionsteam. „Mit Jörn Menger haben wir einen exzellenten Fachmann, der mit seinen entsprechenden Qualitäten den Bereich der physischen Performance ab sofort verantworten wird. Zudem kennt er bereits das Innenleben des FC Schalke 04.”

Schalke 04 verstärkt sich mit zwei neuen Reha-Trainern

Ziel dieser Veränderung sei es laut Hechelmann, Informationen zu bündeln „und dadurch nur noch einen Ansprechpartner bezüglich der Belastungssteuerung sowie dem Umgang mit Verletzungen für den Chef-Trainer zu haben“.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Menger ist seit 2021 auf Schalke, arbeitete zuvor für den Revier-Nachbarn VfL Bochum. Unterstützt wird er in seiner neuen Position künftig von zwei weiteren Reha-Trainern. Marc Thum (zuvor in der Knappenschmiede) wechselt mit sofortiger Wirkung in den Lizenzbereich. Zudem wird ab dem 1. August ein weiterer Präventions- und Reha-Trainer das Team komplettieren, der aktuell aber noch bei einem anderen Klub unter Vertrag steht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04