Schalke-Start vor 2400 Zuschauern: Marius Bülter trainiert alleine

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat das Training für die kommende Zweitliga-Spielzeit aufgenommen. Das Interesse ist groß, Marius Bülter trainiert individuell.

Die Mission Wiederaufstieg hat begonnen beim FC Schalke 04. Trainer Thomas Reis bat am Montagvormittag vor rund 2400 Fans im Gelsenkirchener Parkstadion zur ersten Trainingseinheit der Saisonvorbereitung nach dem bitteren Bundesliga-Abstieg.

Königsblauer Himmel und über 2.400 Schalker beim Trainingsauftakt im Parkstadion.



Tolle Atmosphäre! Schön, dass ihr alle da seid! #S04 pic.twitter.com/jmvjIl2UNN — FC Schalke 04 (@s04) June 26, 2023

Schalke-Start mit vier Neuzugängen

Knapp fünf Wochen vor dem Zweitligastart nimmt der Kader der Königsblauen Konturen an. Mit den Mittelfeldspielern Ron Schallenberg (SC Paderborn) und Paul Seguin (Union Berlin), Torhüter Marius Müller (FC Luzern) und Angreifer Bryan Lasme (Arminia Bielefeld) stehen vier Neuzugänge bereits fest, weitere sollen folgen. Die neuen Spieler präsentierten sich am Montag erstmals dem S04-Publikum.

Nicht dabei war am Montag Ralf Fährmann. Der Keeper absolvierte wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade eine Laufeinheit. Zudem fehlten Rodrigo Zalazar und Kenan Karaman, die nach Länderspielen noch im Urlaub sind. Henning Matriciani ist mit der deutschen U21 bei der EM in Georgien im Einsatz, Ibrahima Cisse mit Mali beim U23-Afrika-Cup.

Schalke: TSG Hoffenheim gibt verbessertes Angebot ab

Stürmer Marius Bülter trainierte nicht mit der Mannschaft. Der 30-Jährige hat sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und absolviert aktuell ein individuelles Lauftraining. Die Leistungsdiagnostik hatte Bülter, der zur TSG Hoffenheim wechseln möchte, am Wochenende dosiert absolviert. S04 hatte das erste Angebot der Sinsheimer, das bei rund zwei Millionen Euro lag, abgelehnt. Wie der "Kicker" berichtet, hat die TSG inzwischen ein verbessertes Angebot über drei Millionen Euro abgegeben,

#S04-Update: Marius Bülter hat sich im Urlaub eine Lebensmittelvergiftung zugezogen, ist daher erstmal im Lauftraining.



Die Leistungsdiagnostik hat er am Wochenende dosiert absolviert. pic.twitter.com/SFQ7KQNofB — FC Schalke 04 (@s04) June 26, 2023

Vor Schalke-Training gab es einen Notarzteinsatz

Vor dem Training gab es eine Schrecksekunde. Grund war ein Notarzteinsatz auf dem Vereinsgelände. "Die betroffene Person ist stabil, ansprechbar und nun auf dem Weg ins Krankenhaus", teilte Schalke 04 mit.

Schalke spielt nach dem Abstieg seit Beginn der Bundesliga zum fünften Mal zweitklassig. 1982 und 1984 gelang wie 2022 der direkte Wiederaufstieg. Einzig nach dem Bundesliga-Abstieg 1988 dauerte es drei Spielzeiten, bis der Klub wieder im Oberhaus antreten durfte.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04