Schalke: Sponsoren-Sorgen – auch der Tönnies-Vertrag endet

Gelsenkirchen. Schalke 04 steckt in einer sportlichen Krise. Der Bundesliga-Absteiger muss zudem mit wichtigen Sponsoren verhandeln. Es gibt viel zu tun.

In besonderen Wochen schaut auch der komplette Vorstand des FC Schalke 04 bei Trainingseinheiten zu – ob nun besonders schön oder besonders kritisch. Aktuell läuft es beim in der Zweiten Liga gestrandeten Traditionsklub schlecht, und so schauten Peter Knäbel und Christina Rühl-Hamers, die beiden verbliebenen Vorstandsmitglieder, gestern zu, verschafften sich ein Bild – eine sportliche Krise, auch das noch.