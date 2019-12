Wolfsburg. Schalke hat in Wolfsburg einen Punkt geholt. Der stärkste Schalker? Verteidiger Ozan Kabak. Die Einzelkritik der S04-Spieler.

Schalke-Spieler Ozan Kabak ist der Herr der Lüfte - Note 2

Markus Schubert: Der Nübel-Ersatz wurde in der ersten Halbzeit richtig warm geschossen, meistens reagierte er geistesgegenwärtig. In der 34. Minute war er gegen Arnold schnell am Boden und stand bei der anschließenden Ecke gegen Tisserand genau richtig. Vor dem 1:1-Ausgleich ließ er aber, bedrängt von Tisserand, eine Ecke durch die Hände gleiten - kein Foul, entschied der Schiri. Note 3,5

Jonjoe Kenny: Bei seinem Vorstoß in der 19. Minute spitzelte ihm Guilavogui direkt vor dem Tor den Ball vom Fuß. Mehr war er aber in der Defensive gefordert. Dort gewohnt einsatzfreudig. Note 3

Ozan Kabak: Defensiv der Herr der Lüfte - und vorne der Schütze zum 1:0. Nachdem sein Kopfball gegen den Pfosten klatschte, drosch er den Nachschuss mit dem Fuß zur Schalker Führung ins Netz (51.). Note 2

Bastian Oczipka: Wieder im Abwehrzentrum, dort strahlte er Ruhe und Routine aus. Beim 1:1-Ausgleich kam er etwas zu spät. Note 3

Juan Miranda: Ein selbstbewusster Auftritt, gerade in der Anfangsphase schaltete er sich mit seiner guten Technik auch in die Offensive ein. Baute später etwas ab, blieb aber konzentriert. Note 3

Omar Mascarell: Eindeutig der Chef auf dem Platz, nicht nur, weil er zum ersten Mal Schalkes Kapitänsbinde trug. Er gab das Tempo vor und drückte auch mal auf die Bremse. Note 3

Daniel Caligiuri: An seiner früheren Wirkungsstätte bereitete er mit einem Eckball die Führung durch Kabak vor. Ansonsten aber eher blass. Note 4

Suat Serdar: Bei ihm kann man immer mit einem Geistesblitz rechnen, sein Schlenzer von der Strafraumgrenze ging aber knapp vorbei (37.). Note 3,5

Amine Harit: Lief viel, hatte auch eine gute Passquote, zog aber im Zweikampf zu oft den Kürzeren. Das war nicht sein Tag. Note 4

Fabian Reese: Mit ihm hatte keiner gerechnet, sein bisher einziger Einsatz in dieser Saison waren einige Minuten am ersten Spieltag in Mönchengladbach. Der Junge aus der Knappenschmiede lief aber bis zum Umfallen und hatte auch einen Torschuss (16.) - mehr konnte man von ihm nicht erwarten. Note 3,5

Guido Burgstaller: Nach seinem hoch engagierten Auftritt gegen Frankfurt diesmal anstelle von Raman in der Startelf. Dass er im Moment nicht vor Selbstvertrauen strotzt, merkte man bei seiner Chance in der 19. Minute, als er sich für den Querpass auf Kenny und gegen den Torschuss entschied. Note 4

Benito Raman (ab 70.): Nach den kräftezehrenden Wochen diesmal nur eingewechselt für Reese.

Nassiem Boujellab (ab 81.): Für Harit eingewechselt.

Timo Becker (ab 90.): Zum Schluss eingewechselt für Kenny.