Schalke sorgt sich wieder um Innenverteidiger Nastasic

Die personellen Sorgen in der Innenverteidigung schien Bundesligist FC Schalke 04 überwunden zu haben – doch vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) steht hinter dem Einsatz von Matija Nastasic ein Fragezeichen. Nastasic plagen Schmerzen in der Kniekehle, am Donnerstagabend konnte er nur 30 Minuten individuell trainieren.