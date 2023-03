Schalke: Soichiro Kozuki droht nach Operation das Saison-Aus

Gelsenkirchen. Personeller Rückschlag für den FC Schalke 04. Offensivspieler Soichiro Kozuki wird in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen.

Er war die Neuentdeckung der Saison beim FC Schalke 04: Soichiro Kozuki wurde während der Winterpause aus der U23 der Königsblauen in den Profikader befördert und wusste zu überzeugen, bestritt fünf Bundesliga-Partien und erzielte sogar einen Treffer.

Schalke: Soichiro Kozuki wird am Dienstag operiert

Doch an den letzten vier Spieltagen fehlte der 22 Jahre alte Japaner aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk. Und mit einer baldigen Rückkehr ist nicht zu rechnen. Wie die Schalker am Montag mitteilten, muss der Flügelflitzer operiert werden. Der Eingriff wird bereits am Dienstag (14. März) erfolgen.

Genaue Angaben zur voraussichtlichen Ausfalldauer machte der Revierklub nicht, teilte lediglich mit, dass Trainer Thomas Reis "vorerst" auf Kozuki verzichten müsse.

"Wir hatten zunächst die Hoffnung, dass er schnell zurückkommen kann, aber er war trotz kompletter Trainingsintegration nie ganz schmerzfrei", wird Lizenzspielerleiter Gerald Asamoah in einer Vereinsmeldung zitiert. "Deshalb haben wir weitere Untersuchungen durchgeführt und uns schlussendlich gemeinsam für eine Operation entschieden. Für den Spieler und uns ist es langfristig der beste Weg."

Kozuki hatte sich die Verletzung vor etwa drei Wochen im Training zugezogen. Damit ist sein steiler Aufstieg vorerst gestoppt. Denn der Offensivmann spielte vergangene Saison noch für den fünftklassigen 1. FC Düren, ehe er im Sommer in Schalkes zweite Mannschaft wechselte.

Kozuki erhielt Profivertrag auf Schalke

Dort empfahl er sich mit acht Toren und vier Vorlagen in 14 Einsätzen für höhere Aufgaben - und überzeugte Coach Reis während der WM-Unterbrechung, so dass Kozuki in den ersten fünf Partien des Jahres zur Startelf gehörte und einen Profivertrag bis 2025 unterzeichnete. Jetzt muss er sich gedulden, ehe er wieder für die S04-Profis auflaufen kann.

