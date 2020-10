Schalke: So reagiert Baum auf den Platz-15-Spott

Das erste Spiel des FC Schalke 04 unter der Regie von Trainer Manuel Baum hat noch nicht einmal begonnen - und schon gab es den ersten Spott. Vor der Saison hatte der 41-Jährige in einer Analyse für Sky die Königsblauen auf den 15. Platz getippt. Seine Sätze bei seiner Präsentation widersprachen diesem Tipp. Da hatte er davon gesprochen, das Team hätte viel Qualität. Schalke ist Letzter, nach zwei Spielen lautet das Desaster-Torverhältnis 1:11.

Schalke-Debüt für Baum in Leipzig

Am Tag vor seinem ersten Spiel bei RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) reagierte Baum nun auf den Spott, der ihm entgegen schlug - und das auf durchaus sympathische Weise. "In der Zeit, in der ich als Nebenjob bei Sky als Experte gearbeitet habe, habe ich vor der Saison Schalke auf Platz 15 getippt", sagte Baum und ergänzte: "Heutzutage darf man Prognosen oder Entscheidungen korrigieren, finde ich - man kriegt das ja auch mit bei Virologen, in der Politik, im Wirtschaftsbereich. Als Trainer darf man das auch, vielleicht ist das auch mutig zu sagen: Man traut sich zu, die Meinung zu ändern."

Und dann korrigierte er seine Prognose - und begründete das mit seinen ersten Eindrücken von der Mannschaft. "Naldo und ich haben die Mannschaft jetzt den dritten Tag, wir spüren auf und neben dem Platz, was die Fenster machen, wie sie Gas geben", sagte Baum. Sein Fazit: "Die Mannschaft ist weder Platz 18 noch Platz 15. Wir können uns auf eins einigen: Der Baum, der kann nicht tippen. Das kann er einfach nicht. Deshalb bin ich aber auch nicht bei Sky, sondern hier." Und dann schmunzelte er.

Keine Schalke-Prognose von Trainer Baum

Eine Prognose, wo er denn Schalke am Saisonende sieht, kam von Baum aber nicht. Nur eins ist für ihn sicher: "Ich sehe die Mannschaft nicht auf Platz 15, sondern besser. Jede einzelne, der dabei ist, kann und ich deutlich mehr."