Beim 0:0 gegen Wolfsburg verzweifelt Schalke am Videoschiedsrichter. Unser Gast hat dazu eine klare Meinung

FC Schalke 04 Schalke: So können die Sondertrikots ersteigert werden

Gelsenkirchen. Im Spiel gegen den VfL Wolfsburg trugen die Schalke-Profis spezielle Sondertrikots. Diese können nun ersteigert werden.

Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (0:0) haben die Profis von Schalke 04 am Freitag ein spezielles Sondertrikot getragen. Statt des Hauptsponsors „MeinAuto.de“ wurde durch den Schriftzug „#STEHTAUF!“ auf eine Initiative des Vereins zum Kampf gegen Diskriminierung und für mehr Toleranz aufmerksam gemacht.

Obwohl die Nachfrage der Fans nach diesen besonderen Trikots groß war, gibt es sie für die Öffentlichkeit in den Fan-Shops nicht zu kaufen. Ersteigert werden können nur die Matchworn-Trikots von Freitag – also die Exemplare, die Rodrigo Zalazar, Alex Kral und Co. gegen Wolfsburg auf dem Rasen getragen haben.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Ab 20 Uhr an diesem Montag kann bei der Auktionsplattform unitedcharity.de auf die Trikots geboten werden. Interessierte, die bis Samstag (25.2., 23.59 Uhr) den höchsten Betrag für die einzelnen Trikots bieten, bekommen den Zuschlag.

Die Einnahmen aus der Versteigerung der Sondertrikots fließen in die vereinseigene Stiftung Schalkehilft!, die soziale Projekte in und um Gelsenkirchen unterstützt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04