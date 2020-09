Wurde nach dem Tritt von Silvere Ganvoula am Kopf behandelt: Schalke-Verteidiger Matija Nastasic.

Schalke 04 Schalke: So geht es beim verletzten Matija Nastasic weiter

Gelsenkirchen. Matija Nastasic verletzte sich im Testspiel gegen den VfL Bochum. Nun geben die Schalker ein Update zum Innenverteidiger.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 kann schon bald wieder mit Innenverteidiger Matija Nastasic planen. Nachdem sich der Serbe im Testspiel gegen den VfL Bochum (3:0) eine Kopfverletzung zugezogen hatte, gaben die Gelsenkirchener nun Entwarnung.

In einem Post in den sozialen Medien bedankten sich Nastasic und die Königsblauen für die vielen Genesungswünsche. Beim 27-jährigen Serben brumme der Schädel noch ein wenig, aber sonst sei alles gut, heißt es. „Ein paar Tage Pause und dann geht’s weiter“, erklären die Schalker.

Schalke-Verteidiger Matija Nastasic wurde am Kopf genäht

Das richten wir gerne aus: Mati bedankt sich sehr für eure zahlreichen Genesungswünsche! 🙏



Der Schädel brummt zwar noch ein wenig, aber sonst ist alles gut. Ein paar Tage Pause und dann geht's weiter 👍#S04 | 🔵⚪️ | #Nastasic pic.twitter.com/19Rxfzd3ES — FC Schalke 04 (@s04) September 7, 2020

Schon in der Anfangsphase des Spiels gegen den Reviernachbarn erwischte VfL-Stürmer Silvere Ganvoula Nastasic unglücklich mit dem Fuß am Kopf. Der Schalker erlitt dabei eine Kopfverletzung und musste sogar genäht werden, wie Trainer David Wagner am Samstag bestätigt hatte.

Nastasic war in den Schalker Testspielen im Abwehrzentrum zuletzt meist gesetzt. Neben ihm stehen mit Ozan Kabak, Benjamin Stambouli, Salif Sané, Timo Becker und Malick Thiaw fünf weitere Spieler im Kader, die für die zwei Innenverteidigerpositionen in Frage kommen.

Seit Januar 2015 ist Nastasic für Schalke aktiv. Seitdem spielte er 107-mal für Königsblau in der Bundesliga (ein Tor). Sein Vertrag in Gelsenkirchen läuft noch bis ins Jahr 2022. (rh)