Schalke: So geht es Bankdrücker Harit - und das sagt Wagner

76 Minuten waren gespielt, als sich an der Seitenlinie Amine Harit zur Einwechslung bereit machte. 1:1 stand es im Fußball-Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 und 1899 Hoffenheim, es war eine langweilige Angelegenheit, die meisten der 58.000 Zuschauer freuten sich schon auf den Heimweg. Harit, in der Hinrunde noch einer der besten Bundesliga-Spieler, gefeiert nicht nur von den eigenen Fans, kam für Benito Raman ins Spiel. Die Wende brachte aber auch er nicht mehr.

Harit ist auf Schalke nur noch Ersatzspieler - auch im Pokalspiel gegen Bayern München (0:1) am Dienstag saß er draußen. Unvorstellbar vor drei Monaten, als die fulminante Vorrunde zu Ende gegangen war. Wie konnte das passieren?

Schalke-Trainer Wagner: "Amine macht nullkommanull falsch"

Die Antwort von Schalkes Trainer David Wagner überrascht etwas - jedenfalls im ersten Satz: "Amine weiß, dass er nullkommanull falsch gemacht hat." Einer, der nichts falsch gemacht hat, sitzt draußen? Ja, denn in Wagners aktueller Strategie - er lässt nun mit einer defensiv orientierten Fünferkette im 5-4-1-System spielen und nicht mit der offensiveren 4-4-2-Strategie - ist ein Spielmacher im zentralen Mittelfeld nicht vorgesehen. "Er weiß, dass es eine Periode ist. Klar will er spielen, aber er weiß auch, dass es seine Position in diesem System nicht gibt", sagt Wagner und ergänzt: "Er weiß, dass er, wenn wir wieder zu unserer Identität zurückkommen, der Erste ist, der wieder auf dem Aufstellungsbogen steht." Bis dahin, so Wagner, müsse der 22-jährige Harit seinem Team eben von der Ersatzbank heraus helfen.

Etwas, was Harit sehr schwer fällt. "Wenn ich sagen würde, dass ich glücklich wäre, wäre das nicht wahr", sagte er nach dem Hoffenheim-Spiel in der Mixed Zone ehrlich. Sechs Tore gelangen ihm in der Bundesliga-Hinrunde, in der Rückrunde glückte ihm bisher nicht einmal eine Vorlage. "Ich möchte immer spielen und auf dem Rasen sein. Aber zuletzt hat der Trainer defensiv aufgestellt. Vielleicht machen das einige Spieler besser als ich", erklärte er.

Harit vermisst auf Schalke Serdar, Caligiuri, Sané und Mascarell

Auch die lange Verletztenliste sei für seine sportliche Krise verantwortlich, sagt Harit: "Wir haben viele Verletzte, viele Stammspieler, die in der Hinrunde immer dabei waren. Unsere neuen, jungen Spieler sind auch gut - aber du fühlst dich besser, wenn du mit den Besten auf dem Platz stehst." Damit meint Harit vor allem Daniel Caligiuri, Omar Mascarell und Suat Serdar. Mit diesem Trio bildete er wochenlang das Mittelfeld. Innenverteidiger Salif Sané, seit Anfang November 2019 verletzt, ist einer seiner wichtigsten Ansprechpartner in der Kabine. "Es ist momentan einfach nicht das gleiche Gefühl wie in der Hinrunde", sagt Harit.

Und doch sieht er Schalke im Derby bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) nicht chancenlos. "Vor einem Jahr war das Spiel schwieriger als jetzt - da haben wir um den Klassenerhalt gespielt. Trotzdem haben wir 4:2 gewonnen. Ein Derby hat nichts mit der aktuellen Form zu tun. Es ist immer speziell, hat seinen eigenen Spirit", sagt Harit und ergänzt: "Warum sollen wir nicht wieder drei oder vier Tore schießen? Wir haben die passenden Spieler dafür. Aber wir spielen gegen eine richtig gute Mannschaft mit großartigen Spielern. Ein Derby ist ein großer Kampf. Und wir müssen unseren Kopf oben behalten."

Schalke: Derby-Held Harit drehte beim legendären 4:4 auf

Dass er selbst von Beginn an spielen darf, ist unwahrscheinlich. Wagner will an der 5-4-1-Taktik festhalten. Doch auch beim berühmtesten Derby der vergangenen Jahre war Harit zunächst Ersatzspieler. Er wurde in der 33. Minute eingewechselt, Spielstand 0:4. Das Ende ist bekannt: Harit drehte auf, Schalke holte noch einen Punkt - 4:4.