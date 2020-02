Gelsenkirchen. Am Samstag tritt Schalke beim 1. FC Köln an. Trainer David Wagner verrät, welche Kölner Spielweise er erwartet.

Wohl selten in dieser Saison klafften die aktuelle Form und der Tabellenstand in der Fußball-Bundesliga so weit auseinander wie vor dem Duell zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr/Sky).

Kölner Höhenflug, Schalker Ergebniskrise

Auf der einen Seite steht der FC, der gegen den Abstieg kämpft und nur sechs Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz hat. Auf der anderen Seite der Tabellensechste Schalke, der ins internationale Geschäft will. Doch während sich der FC auf einem Höhenflug befindet, ist Schalke in einer Ergebniskrise, hat fünfmal nacheinander nicht gewonnen.

Zuletzt siegte Köln 5:0 bei Hertha BSC, Schalke unterlag RB Leipzig 0:5. „Köln hat nicht nur im letzten Spiel gut gespielt, sondern ist generell in einer sehr guten Verfassung. Das wird keine einfache Aufgabe“, sagt Schalkes Trainer David Wagner. Er hat die Kölner Spielweise genau analysiert: „Köln ist eine sehr zweikampfstarke Mannschaft, die als Einheit auftritt und in der Lage ist, durch ihre Präsenz in der Spitze mit langen Ballen auf zweite Bälle gut zu reagieren, um dann den Ball schnell auf die Flügel zu bringen und mit Flanken erfolgreich zu werden. Außerdem steht Köln defensiv stabil. Da ist eine Gruppe auf dem Platz.“

Dass Köln Schalke-Leihgabe Mark Uth wegen einer vereinbarten Sonderklausel nicht einsetzen kann, empfindet Wagner nicht unbedingt als Vorteil: „Köln hat genug gute Spieler, auch wenn Mark bisher einen super Eindruck hinterlassen hat. Das ist für mich nicht entscheidend.“

Kölns Trainer Markus Gisdol schiebt Schalke die Favoritenrolle zu

Aus Kölner Sicht scheinen die Rollen klar verteilt. Trainer Markus Gisdol schiebt Schalke die Favoritenrolle zu: „Ich habe die Schalker trotz der Resultate nicht so schlecht gesehen. Auch wenn unsere Ergebnisse zuletzt besser waren, verschieben sich die Machtverhältnisse nicht. Schalke ist ein Klub mit einem internationalen Anspruch. Wir sind Aufsteiger. Wir wissen aber, was wir können. Deswegen denke ich, dass wir eine Chance haben, was Zählbares herauszuholen.“

Geht es nach der Gisdol-Tabelle, ist Köln Favorit. Seit zwölf Spielen sitzt Gisdol auf der FC-Bank, in dieser Zeit hat sein Team 19 Punkte geholt - Platz fünf. Schalke ist mit 17 Zählern nur Neunter...