Schalke: So erklärt Thomas Reis die neue Rolle von Mike Büskens

Gelsenkirchen. Mike Büskens wird in Zukunft während der Spiele nicht mehr auf der Schalker Trainerbank sitzen. So erklärt Thomas Reis die Umstellung.

Schalke 04 baut auf der Trainerbank um. Wie bereits am Mittwoch angekündigt, sollen in Zukunft weniger Personen auf der Bank während der Bundesliga-Spiele sitzen. Dazu gehören auch die Assistenz-Trainer Mike Büskens sowie Matthias Kreuzer und Beniamino Molinari. Das bestätigten die Königsblauen am Donnerstagvormittag. Aus dem Trainerstab werden neben Cheftrainer Thomas Reis nur sein Co-Trainer Markus Gellhaus und Torwart-Trainer Simon Henzler auf der Bank sitzen. Henzler hatte sich schon in den vergangenen Bundesliga-Spielen um die Auswechseltafel gekümmert, das wird auch in Zukunft so sein.

„In den vergangenen Wochen habe ich die Eindrücke, die ich bis zur Pause sammeln durfte, analysiert und mir Gedanken darüber gemacht, wie wir als Trainer-Team das Maximum aus unserem Kader herausholen können. Peter Knäbel war in diesem Prozess ein wichtiger Ansprechpartner. Im Ergebnis bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass wir unsere Aufgaben neu verteilen müssen, um in allen Bereichen noch besser zu werden. Denn das wird nötig sein, um in der Bundesliga zu bestehen“, äußert sich Reis.

Gellhaus fungiert als erster und wichtigster Ansprechpartner in allen sportlichen und taktischen Fragen. Der 52-Jährige ist unter anderem für die Gestaltung der Trainingseinheiten verantwortlich und steht während der Spiele mit der Spielanalyse in Kontakt - und somit primär mit Kreutzer. Der soll als zweiter Co-Trainer seinen Fokus an den Spieltagen auf die Analyse legen. Die sei "seine absolute Kernkompetenz".

Büskens wird in Zukunft vor allem auf die Knappenschmiede blicken

Schalke-Legende Büskens soll in Zukunft als Verbindungstrainer fungieren und die Förderung der jungen Spieler in der Profimannschaft und auf dem Weg dorthin optimieren. „Buyo hat große Verdienste um Schalke und lebt die DNA des Clubs vollumfänglich. In seiner Aufgabe als Verbindungstrainer wird er den jungen Spielern vermitteln, was es bedeutet, für den FC Schalke 04 zu spielen und was es braucht, um mit dem Club erfolgreich zu sein." Bedeutet auch: Büskens wird vor allem bei den Spielen der Knappenschmiede präsent sein.

Der Schalker Staff, den Lizenzleiter Gerald Asamoah verantwortet, wird des Weiteren erweitert. Antonius Antoniadis, der seit 2018 Patrick Ingelfinger, den Leiter der medizinischen Abteilung unterstützt, wird sein Engagement bei den Königsblauen ausweiten. Als Ernährungsberaterin stößt Pia Malin Jensen dazu. Reis kündigte zudem an, dass sich der Verein im Bereich der Sportpsychologie verstärken will.

