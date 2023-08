Schalke: So erklärt Hechelmann den Murkin-Transfer

Gelsenkirchen. Endlich ist der neue Linksverteidiger da. Derry Murkin kommt vom FC Volendam zu Schalke 04. Die Details zum Transfer.

Nach längerem Transferpoker zwischen Schalke 04 und dem niederländischen Erstligisten FC Volendam ist der Wechsel von Linksverteidiger Derry John Murkin nach Gelsenkirchen nun perfekt. Der 24 Jahre alte Engländer unterschreibt beim Zweitligisten einen Vertrag bis 30. Juni 2026 und kostet Schalke nach Informationen dieser Redaktion inklusive Boni knapp eine Million Euro. Volendam hat sich zusätzlich eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

„Mit Derry John verpflichten wir einen dynamischen und schnellen Linksverteidiger. Mit seinem Profil passt er genau in unseren Kader und schließt die noch offene Lücke“, erklärt Sportdirektor André Hechelmann den Transfer. „Derry John ist gerade 24 Jahre alt geworden, hat viel Potenzial und wird nun auf Schalke den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.“ Trainer Thomas Reis freut sich auf einen konditionsstarken, aggressiven und robusten Verteidiger, der auch in der Offensive für Impulse sorgen soll.

Schalke ist für Murkin die erste Station außerhalb der Niederlande

Beim FC Volendam stand Murkin ursprünglich noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Obwohl auch andere Klubs ein Auge auf den Verteidiger geworfen hatten, entschied er sich schon früh für Schalke und wollte den Schritt in die 2. Bundesliga unbedingt gehen – obwohl sich Murkin bei den Königsblauen dem Konkurrenzkampf mit Thomas Ouwejan auf der Linksverteidiger-Position stellen muss.

Hier noch im Trikot des FC Volendam, künftig ein Schalker: Derry Murkin, Foto: imago

Für den in England geborenen Murkin ist Schalke die erste Station außerhalb der Niederlande. Er wurde in der Jugend von Volendam ausgebildet und debütierte im April 2019 als 19-Jähriger für die Profis der Nordholländer. In 97 Pflichtspielen für Volendam traf er neunmal und bereitete 23 Treffer vor - nun freut er sich auf seine Zeit in Deutschland. "Ich wollte unbedingt zu Schalke wechseln und freue mich, nun das blau-weiße Trikot zu tragen. In den Gesprächen haben mir die Verantwortlichen genau aufgezeigt, was sie sich von mir versprechen. Ich brenne darauf, mit den Teamkollegen vor den S04-Fans aufzulaufen.“

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04