Schalke sinnt auf Revanche - HSV-Trainer Walter unter Druck

Gelsenkirchen Das Hinspiel war ein Spektakel - am Samstag treffen sich Schalke 04 und der Hamburger SV wieder. Bei S04 hat sich viel geändert.

153 Spiele haben in der Zweiten Liga in dieser Saison bisher stattgefunden - doch das erste war eins der spektakulärsten, denkwürdigsten. Mit 5:3 rang der Hamburger SV im Duell der beiden Aufstiegsfavoriten den Absteiger FC Schalke 04 nieder - und es war vor allem der HSV, der begeisterte: 32 Torschüsse, 11 Top-Chancen, 5 Tore, irre Zahlen. Rund ein halbes Jahr später begegnen sich beide Mannschaften in Gelsenkirchen zum Rückrundenstart (Samstag, 20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) - kann es erneut ein Scheibenschießen geben?

In der Spielvorbereitung der Schalker spielte das Sommer-Feuerwerk keine Rolle, wie Trainer Karel Geraerts sagte. „Es liegt lange Zeit zurück, einiges hat sich seitdem geändert, vor allem hier in Schalke. Ich hoffe, dass sich die Spieler revanchieren wollen. Es ist nicht toll, 3:5 zu verlieren, vor allem, wenn es bis in die Schlussphase hinein 3:3 stand“, sagte er und verriet damit, dass er sich persönlich das Hinspiel sehr wohl angeschaut hat.

In der Tat: Bei den Schalkern ist vieles anders - angefangen beim Trainer (Karel Geraerts für Thomas Reis), dazu ist auch der Sportchef ein anderer (Marc Wilmots für Thomas Reis), die Strategie (ein Mittelfeld in der Raute sortiert statt Mann-gegen-Mann-Taktik), auch einige Schlüsselspieler (Ralf Fährmann und Paul Seguin statt Marius Müller und Assan Ouédraogo). Das Saisonziel ist nicht mehr der Aufstieg, als 14. der Tabelle geht es in der Rückrunde darum, den Abstiegskampf zu vermeiden und einige Plätze in der Tabelle gutzumachen.

Schalke-Trainer Geraerts: „Walter hält an seinen Prinzipien fest“

Dem HSV gelang es nicht in jedem der 16 folgenden Hinrundenspiele, die Schalke-Form zu wiederholen, weshalb die Hamburger nur auf dem dritten Platz stehen - und das im sechsten Zweitliga-Jahr. So viel verändert hat sich beim HSV nicht, Trainer, Leistungsträger und Taktik sind gleich geblieben. Der Druck auf Trainer Tim Walter ist aber hoch - sein Vertrag endet im Sommer, und in seinem dritten Hamburger Jahr muss der Aufstieg am Saisonende stehen, sonst geht es für ihn wahrscheinlich nicht weiter. Schon im Winter wurde über eine Ablösung das charismatischen Trainers mit der offensiven Spielidee diskutiert, HSV-Vorstand Jonas Boldt entschied sich dagegen. „Ich bin jetzt schon sehr lange hier und habe viele Dinge erlebt“, sagte Walter und ergänzte: „Ich habe schon häufig erzählt, dass Druck ein Privileg ist. Deshalb bin ich froh, privilegiert zu sein. Ich freue mich auf den Druck. Wenn hier keine Debatte aufkäme, wäre ich nicht in Hamburg, sondern woanders – zum Beispiel in Kiel oder Paderborn, ohne das despektierlich zu meinen. In Hamburg weht der Wind etwas rauer.“

Torschütze für Schalke im Hinspiel: Thomas Ouwejan. Foto: Marcus Brandt / DPA Images

Walters Winter-Ansage („Ich bin mir sicher, dass wir am Ende der Saison die Nase vorn haben werden“) erinnert stark an die Sommer-Prognose des ehemaligen Schalke-Trainers Thomas Reis („Wir wollen und werden aufsteigen“) - eine Aussage, die Reis nur zwei Monate später um die Ohren flog. Nach einem missratenen Start und vielen Misstönen im Verhältnis zur Mannschaft musste Reis sogar einen Platz räumen.

Doch wie wird das Spiel laufen? Walter setzt auf Spielkontrolle - in vielen offensiven Statistiken stehen sie unter den Top 3 der Tabelle. Beispiele sind die Tore (33, Platz 2), Torschüsse (277, Platz 2), Pfosten- und Lattentreffer (7, Platz 3), Passquote (86,3 Prozent, Platz 2), Ballbesitz (55 Prozent, Platz 3), Flanken aus dem Spiel (249, Platz 2). Dass der HSV die Tabelle nicht anführt, liegt an vielen individuellen Fehlern in der Defensive. „Wir haben nicht die Effizienz, um diese auszugleichen“, klagt Walter, der sich mehr Ziel­strebigkeit erhofft. „Wir wollen zum Abschluss bringen, was wir uns seit zweieinhalb Jahren vornehmen.“

HSV-Trainer Tim Walter (l.) mit Laszlo Benes. Foto: imago sport / IMAGO/Michael Schwarz

Schalkes Trainer Geraerts begegnet dem HSV und Walter mit Respekt. „Natürlich hat Hamburg große Ambitionen, in die Bundesliga aufzusteigen und möglichst schnell die Tabellenspitze zu erreichen. Sie haben gute Spieler, dazu einen Trainer, der an seinen Prinzipien festhält. Aber wir haben auch eine gute Mannschaft, die viele gute Dinge gezeigt hat zuletzt. Ich denke positiv.“

So wollen Schalke und der HSV spielen

Schalke: Fährmann - Brunner, Kalas, Kaminski, Ouwejan - Seguin - Idrizi, Mohr - Karaman - Terodde, Topp. Trainer: Geraerts

Es fehlen: Greiml, Ouédraogo, Polter (alle verletzt), Murkin (Gelb-Rot-Sperre)

HSV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Heyer - Meffert - Pherai, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé. Trainer: Walter

Es fehlen: Schonlau, Mikelbrencis (beide verletzt), Königsdörffer (Afrika-Cup)

Schiedsrichter: Jablonski

