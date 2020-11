Schalke setzt auf die Knappenschmiede - vier Profis verletzt

Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat auf die veränderte Personalsituation seiner Mannschaft reagiert und fünf Talente aus der Knappenschmiede zum Profi-Training eingeladen. Es ist gut möglich, dass einige aus diesem Quintett bereits zum Aufgebot gehören, wenn Schalke am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) antritt.

Schalke: Sieben Spieler nicht oder nicht mehr dabei

Nicht mehr zum Schalke-Aufgebot gehören Vedad Ibisevic (Vertrag aufgelöst) sowie Amine Harit und Nabil Bentaleb (beide vorläufig suspendiert). Abwehrchef Salif Sané fehlt wegen einer Knieverletzung. Nicht am Training nehmen aktuell auch die angeschlagenen Bastian Oczipka, Goncalo Paciencia und Ralf Fährmann teil. Nach Vereinsangaben plagen Oczipka muskuläre Probleme, Fährmann und Paciencia sind am Knie verletzt. Wie Sportvorstand Jochen Schneider am Mittag verkündete, ist Paciencia nach Portugal geflogen, um sich dort von seinem Vertrauensarzt untersuchen zu lassen. Schalkes Problem: Viele Spieler davon sind stets zum Einsatz gekommen.

Deshalb greift Baum auf Spieler aus der U23 und U19 zurück. Aus der Regionalliga-Mannschaft trainierten Florian Flick (defensives Mittelfeld) sowie die Stürmer Jan Luca Schuler und Matthew Hoppe mit. Aus der U19 waren am Vormittag Kerim Calhanoglu (linker Verteidiger) und Mikail Maden (bei Norbert Elgert Sechser) dabei. Calhanoglu, Cousin von AC-Milan-Spielmacher Hakan, ist das hoffnungsvollste Talent - er ist in der U19 Kapitän und hat bereits einen Profivertrag mit einer Laufzeit bis Juni 2024 unterschrieben. Als Schalke das verkündete, sagte Sportvorstand Jochen Schneider: „Kerim hat unbestritten das Potenzial, um den Sprung in die Bundesliga schaffen zu können. Wichtig ist nun, dass er in jungen Jahren den Grundstein dafür legt und jeden Tag hart an sich arbeitet." Der Sprung ins kalte Wasser Profifußball könnte früher klappen als vermutet.

Schalke-Gewinner Kutucu?

Ein Gewinner der Änderungen könnte auch Ahmed Kutucu werden. Er hatte Ibisevic und Paciencia vor sich - Ibisevic ist weg, Paciencia verletzt. Kutucu wäre erste Wahl, weil Mark Uth seinen Platz eher hinter den Spitzen sieht - zumal Spielmacher Amine Harit nicht mehr da ist. Steven Skrzybski und Benito Raman sollen eher über die Außenpositionen angreifen. Kutucu, vor der Saison Ausleih-Kandidat, wird Stammspieler - so schnell kann das auf Schalke gehen.