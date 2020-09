Schalke: Serdar fehlt - drei Spieler könnten zurückkehren

Gelsenkirchen. Für Trainer David Wagner geht es im Spiel von Schalke 04 gegen Bremen um seinen Job. Gut für ihn: Er muss nur auf zwei Spieler verzichten.

Im Aufgebot des FC Schalke 04 für das Fußball-Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) könnte es einige Änderungen geben. Nationalspieler Suat Serdar, der in München wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste, kann definitiv nicht spielen. Hinzu kommt der an Covid 19 erkrankte Profi. Andere sind aber wieder bereit für die Rückkehr in den Profikader.