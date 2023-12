Schalke: Sebastian Polter fällt nach Leistenbruch aus

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 muss im letzten Spiel des Jahres gegen Fürth auf Sebastian Polter verzichten. Der Stürmer wurde bereits operiert.

Sebastian Polter wird dem FC Schalke 04 am Freitagabend im Zweitligaspiel gegen Greuther Fürth fehlen. Der Stürmer erlitt einen Leistenbruch und wurde bereits operiert, wie der Verein am Dienstag bekanntgab.

Laut Verein verspürte Polter bereits in den vergangenen Tagen und Wochen Schmerzen im Leistenbereich. Diese Beschwerden seien nun durch die Operation behandelt worden.

Ob Polter schon zum Trainingsstart in der kurzen Winterpause wieder dabei sein wird, ließ Schalke erst einmal offen. Der Spieler wolle sich auf seine Genesung konzentrieren, damit er wieder beschwerdefrei Fußball spielen kann.

Polter kam in dieser Saison in elf Spielen zum Einsatz und bereitete am vergangenen Sonntag beim Sieg bei Hansa Rostock einen Treffer vor. Drei Tore erzielte er in der Hinrunde selbst.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04