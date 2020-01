Fuente Alamo. Die Schalker Trainingsgruppe in Spanien ist komplett. Am Sonntagmorgen nahmen Guido Burgstaller und Torwart Markus Schubert am Training teil.

Schalke: Schubert und Burgstaller nehmen das Training auf

Die Trainingsgruppe des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 im Trainingslager in Fuente Alamo ist komplett. Am Sonntagmorgen gehörten Torwart Markus Schubert und Stürmer Guido Burgstaller zum Aufgebot. Beide waren wegen eines Infekts nicht mit dem Rest der Mannschaft angereist. 27 Spieler tummeln sich auf dem Trainingsplatz, darunter sind vier Torhüter - außer Schubert noch Alexander Nübel, Michael Langer und U23-Torwart Sören Ahlers.

Überraschend aktiv zeigte sich im ersten Schalke-Training am Sonntag ab 11 Uhr Weston McKennie. Der Mittelfeldspieler und Aushilfs-Innenverteidiger muss zwar wegen einer Schulterverletzung noch pausieren, nimmt aber schon an Ballübungen teil. Ein schnelles Comeback ist aber dennoch auszuschließen, Schalke will McKennie nicht zu schnell einsetzen, um keinen Rückschlag zu provozieren.

Schalke: Wagner gönnt Profis eine lange Mittagspause

Am Nachmittag steht die zweite Trainingseinheit an, die allerdings erst um 16.15 Uhr beginnt. Trainer David Wagner will dem Team zwischen den Einheiten eine Pause gönnen, die so lange wie möglich ist. Gegen 18 Uhr wird es in Spanien aber dunkel... (MH/aer)