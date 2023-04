Schalke: Schrecksekunde im Training – Diagnose bei Fährmann

Gelsenkirchen. Die Personalsorgen von Schalke 04 werden vor dem Spiel in Freiburg nicht kleiner. Im Training am Mittwoch hat sich der nächste Profi verletzt.

Im Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg kann der FC Schalke 04 wieder auf Innenverteidiger Moritz Jenz bauen. Nachdem der 23-Jährige am Dienstag mit dem Training aussetzen musste, machte er am Mittwoch schon wieder deutliche Fortschritte und absolvierte Teile der Einheit, für das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist Jenz fest eingeplant.

„Moritz hatte schon im Spiel am Freitag Krämpfe. Man darf nicht vergessen, dass er zuvor zwei Wochen kaum trainiert hat. Der Muskel sollte sich ein bisschen beruhigen“, erklärt Lizenzspieler-Chef Gerald Asamoah die Trainingssteuerung des Abwehr-Stabilisators.

Balanta bricht Schalke-Training mit Schmerzen ab

Weniger gute Nachrichten gibt es von Ralf Fährmann, denn Untersuchungen haben ergeben, dass sich der Torwart einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen hat. Aus diesem Grund muss er mehrere Wochen mit dem Training aussetzen, es droht ihm sogar das Saison-Aus. Der Klub habe nicht viel Hoffnung, dass Fährmann in der laufenden Spielzeit noch einmal eingreifen kann, bestätigte Asamoah, er sagt aber auch: „Wir haben vollstes Vertrauen in Schwoli.“ Denn Ersatztorwart Alexander Schwolow wird den Ur-Schalker in den kommenden Wochen ersetzen.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Ersetzt werden muss in Freiburg auch weiterhin Maya Yoshida. Der 34 Jahre alte Japaner plagt sich mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel, doch dürfte nicht mehr allzu lange ausfallen. „Maya würde am liebsten schon heute wieder trainieren, aber wir wollen kein Risiko eingehen“, erklärt Asamoah. Zumindest einige Platzrunden konnte der Routinier schon wieder drehen.

In Freiburg nicht dabei sein werden auch Cedric Brunner (Schulterverletzung) und Tim Skarke (Fleischwunde am Sprunggelenk) – und auch Eder Balanta droht auszufallen. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich während der Einheit am Mittwoch am linken Knie verletzt und sorgte damit für eine Schrecksekunde. Unter Schmerzen wurde der Kolumbianer mit einem Golf-Kart zu Behandlungen in die Kabine gefahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04