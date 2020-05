Schalke: Schneider verteidigt Trainer Wagner vehement

Gelsenkirchen. Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 steht wegen ausbleibender Ergebnisse in der Kritik - nicht aber bei Sportvorstand Jochen Schneider.

Die Ergebnisse in der Rückrunde sprechen nicht für Trainer David Wagner vom FC Schalke 04. In der Rückrunden-Tabelle der Fußball-Bundesliga sind die Königsblauen Viertletzter, in neun Spielen haben sie lediglich viermal getroffen, vier Spiele verloren sie hoch, zuletzt 0:4 im Revierderby bei Borussia Dortmund - und kein Team erarbeitet sich weniger Torchancen. Schalkes Vorstand aber zweifelt nicht an der Arbeit des Trainers.