Schalke: "Schiri" Markus Schubert hätte auf Foul entschieden

Für Markus Schubert, Schalkes jungen Torwart, war es klar: Die Szene vor dem Tor zum Wolfsburger 1:1-Ausgleich war nicht hasenrein - Schubert spürte bei dem fraglichen Luftkampf ein Foul von Wolfsburgs Marcel Tisserand. Schalkes Torwart hatte in der Bedrängnis einen Eckball durch die Hände gleiten lassen und damit den Ausgleich durch Wolfsburgs Kevin Mbabu in der 82. Minute ermöglicht.

Markus Schubert protestiert, aber lamentiert nicht

Nach dem Spiel beschrieb Schubert die Szene wie folgt: “Der Eckball kommt auf mich zu, ich bin in der vollen Streckung, und dann reicht ein kleiner Touch au s, dass ich den Ball nicht mehr festhalten kann.” Die Berührung von Tisserand hatte der Nübel-Ersatz “auf jeden Fall gespürt”, berichtete der U21-Nationaltorwart - deswegen protestierte er auch bei Schiedsrichter Martin Petersen. Doch der Schiri wollte die Proteste nicht hören, “er ist gleich weggerannt”, berichtete Schubert und fügte mit einem Schmunzeln an, dass aus seiner Sicht die Sache klar war: “Bei jedem Schiedsrichter ist so eine Szene eine andere Sache - aber Schiri Schubert hätte auf Foul entschieden.”

Schalke-Trainer Wagner hätte auf Foul entschieden

Unterstützung erhielt der 21-Jährige von Trainer David Wagner, der die Szene “zumindest diskussionswürdig” nannte, “weil ihm da leicht in den Arm gegriffen wird”. Es brauche nicht viel an Kontakt, dass man als Torwart im Luftkampf dann einen solchen Ball nicht festhalten könne. Wagner berichtete, was seine erste Reaktion nach dem Tor gewesen sei: “Als ich es auf dem Videoschirm im Stadion gesehen habe, habe ich gedacht: Ganz klares Foul.”

Diskussionswürdig war die Sache auf jeden Fall, Schalke-Trainer Wagner sagte auch, dass Markus Schubert die Szene trotz des Fouls auch besser lösen könne. Insgesamt war er vom Nübel-Ersatz aber begeistert: “Für mich hat Schubi heute bei seinem Bundesligastartef-Debüt eine herausragend gute Leistung gezeigt.”