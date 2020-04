Schalke: Saison-Aus droht - Stambouli vor leisem Abschied

Gelsenkirchen. Vor fast genau sechs Monaten verletzte sich Schalkes Verteidiger Benjamin Stambouli. Ob er noch einmal zurückkehrt, ist offen. Ob er bleibt auch.

Was hat Benjamin Stambouli (29) in seinen fast vier Jahren im Aufgebot des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nicht alles erlebt. Der Franzose, im Sommer 2016 für acht Millionen Euro von Paris St. Germain ins Ruhrgebiet gekommen, enttäuschte im ersten Jahr (37 Pflichtspiele, kein Tor, keine Vorlage), galt als Transfer-Flop. In der Vizemeister-Saison 2017/2018 aber begeisterte er (32 Pflichtspiele, zwei Vorlagen) - mit guten Leistungen und der Tatsache, dass er schnell Deutsch gelernt und sich auf Schalke eingelassen hatte. Im dritten Jahr hatte er sich eine Führungsrolle erarbeitet, trug in der Rückrunde 2018/2019 sogar die Kapitänsbinde - doch im Abstiegskampf musste er diese an die Fans nach einer schlechten Mannschaftsleistung abgeben. Er bestritt immerhin 27 Pflichtspiele (zwei Vorlagen). Und im vierten Jahr, dem letzten seines laufenden Vertrages?