Schalke: S04-Testspiel gegen FC Kopenhagen live im Stream und im TV

Mittersill/Kufstein. Schalke 04 bestreitet am Dienstag um 18 Uhr sein Testspiel gegen den FC Kopenhagen. Die Partie der Königsblauen wird live im Stream übertragen.

Seit Samstag trainiert und schwitzt der FC Schalke 04 in Mittersill. An diesem Dienstag (18 Uhr) bestreitet die Mannschaft von Trainer Thomas Reis im Rahmen des Trainingslagers ihr erstes Testspiel. Gegner ist in Kufstein, rund eine Autobahn-Stunde entfernt an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, der FC Kopenhagen. Bei dieser Partie kommt es für Schalke zu einem Wiedersehen mit Jordan Larsson, der bei seiner Leihe nach Kopenhagen im ersten Halbjahr so eingeschlagen hatte, dass der Offensivspieler jüngst fest beim dänischen Meister und Pokalsieger unterschrieb.

Rund 250 Fans hatten Thomas Reis und die Mannschaft am Samstag in Mittersill zur ersten Trainingseinheit besucht. Einige von ihnen werden sich sicherlich auch am Donnerstag das Testspiel gegen den FC Kopenhagen in Kufstein nicht entgehen lassen. Aber auch Schalke-Anhänger, die nicht in der Urlaubsregion verweilen, können sich das Spiel ansehen: Die Partie wird auf dem Youtube-Kanal der Königsblauen übertragen. Der Stream startet kurz vor Spielbeginn um 18 Uhr.

Doch nicht nur das: Der Schalke-Test gegen den Topklub aus Dänemark wird auch noch bei Sky übertragen: Der Pay-TV-Sender schaltet sich um 17.45 Uhr bereits live zu und wird rund um die Partie des FC Schalke 04 gegen den FC Kopenhagen berichten.

Für Schalke ist es der erste ernstzunehmende Test in der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Bundesliga. Zuvor hatte das Reis-Team bereits zwei Spiele gegen Regionalligisten absolviert. Nach einem 3:0 beim SC Spelle-Venhaus gab dann ein eher enttäuschendes 2:2 beim 1. FC Bocholt. Noch nicht dabei ist Rodrigo Zalazar. Der Offensivspieler, bei dem die Zeichen auf einen Wechsel stehen, wird am Dienstag im Trainingslager in Mittersill erwartet.

Der Kader des FC Schalke 04 in Mittersill

Tor: Ralf Fährmann, Justin Heekeren, Michael Langer, Marius Müller, Justin Treichel

Ralf Fährmann, Justin Heekeren, Michael Langer, Marius Müller, Justin Treichel Abwehr: Verthomy Boboy, Cedric Brunner, Leo Greiml, Marcin Kaminski, Henning Matriciani, Thomas Ouwejan, Malik Talabidi

Verthomy Boboy, Cedric Brunner, Leo Greiml, Marcin Kaminski, Henning Matriciani, Thomas Ouwejan, Malik Talabidi Mittelfeld: Mehmet Can Aydin, Dominick Drexler, Florian Flick, Blendi Idrizi, Danny Latza, Tobias Mohr, Assan Ouédraogo, Ron Schallenberg, Paul Seguin, Niklas Tauer

Mehmet Can Aydin, Dominick Drexler, Florian Flick, Blendi Idrizi, Danny Latza, Tobias Mohr, Assan Ouédraogo, Ron Schallenberg, Paul Seguin, Niklas Tauer Angriff: Kenan Karaman, Soichiro Kozuki, Bryan Lasme, Sebastian Polter, Simon Terodde, Keke Topp

