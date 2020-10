Schalke: Rudy kehrt erneut zur TSG Hoffenheim zurück

Gelsenkirchen. Finanzielle Entlastung für Schalke 04: Sebastian Rudy wechselt bis Saisonende von den Königsblauen zur TSG Hoffenheim - erneut auf Leihbasis.

Eigentlich hatte sich das Sportvorstand Jochen Schneider vom FC Schalke 04 etwas anders vorgestellt. Sebastian Rudy (30) hatte eine gute Saison bei der TSG Hoffenheim gespielt, war mit der Mannschaft in die Europa League eingezogen. Gern hätte Schneider den verliehenen Mittelfeldspieler verkauft - zumindest hatte er darauf gehofft, die TSG würde die Kaufoption ziehen. Dazu kam es aber nicht, Rudy kehrte zurück - gut ging das aber nicht. Und so musste Schneider am letzten Tag der Transferperiode einen bittere Pille schlucken: Rudy kehrt erneut nach Hoffenheim zurück, aber wieder auf Leihbasis.

"Sebastian Rudy ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, wie schon in der vergangenen Saison für die Hoffenheimer spielen zu dürfen. Zusammen mit der TSG haben wir eine gute Lösung gefunden, die Schalke 04 entsprechend finanziell entlastet", sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Konkret heißt das: Rudys Leihvertrag bei der TSG gilt bis Saisonende am 30. Juni 2021. Danach kehrt Rudy wieder zu den Schalkern zurück. Sein S04-Vertrag gilt noch bis Juni 2022. Eine Leihgebühr kassiert Schalke nicht. Die Königsblauen sparen aber rund 2,2 Millionen Euro Gehalt - die Hälfte der Summe, die Rudy bis zum Saisonende noch zugestanden hätte. Aber: Die anderen 2,2 Millionen Euro muss Schalke weiter selbst zahlen. Sport1 hatte darüber zuerst berichtet.

Schalke stattete Rudy mit einem Vierjahresvertrag aus

Schalke hatte Rudy im August 2018 für 16 Millionen Euro von Bayern München verpflichtet. Rudy erhielt einen Vierjahresvertrag. Schalke geriet aber in Abstiegsgefahr, Rudy war gerade in der zweiten Saisonhälfte nur selten erste Wahl. Er fühlte sich, wie er in einem Interview sagte, "als das Gesicht der Krise". Er wechselte im Sommer 2019 zum ersten Mal zur TSG Hoffenheim, wurde Rekordspieler, erreichte mit der TSG die Europa League. Eine Kaufoption zog die TSG nicht - sie wartete lieber ab. Und bekommt Rudy nun viel günstiger.