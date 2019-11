Schalke: Rekordspieler „Tanne“ Fichtel wird 75 und operiert

Torwart Norbert Nigbur und Klaus Fichtel wehren sich am 20. März 1971 gegen Mönchengladbach. Rechts: Horst Köppel.

Waltrop. Klaus Fichtel bestritt im Alter von 43 Jahren und sechs Monaten sein letztes von 552 Bundesliga-Spielen. Wohl ein Rekord für die Ewigkeit.

Diesen Rekord wird ihm voraussichtlich keiner mehr nehmen. Im Alter von 43 Jahren, sechs Monaten und zwei Tagen bestritt Klaus Fichtel sein letztes von insgesamt 552 Bundesliga-Spielen. 447 Partien davon machte „Tanne“ Fichtel im Trikot des FC Schalke 04, 75 im Dress des SV Werder Bremen. Am Dienstag wird er 75 Jahre alt – und er wird wie in den Jahren zuvor auf eine große Party an seinem Wohnort Waltrop verzichten. „Wir feiern im engsten Kreis mit Familie und Freunden“, sagt Klaus Fichtel der Deutschen Presse-Agentur.