FC Schalke 04 Schalke: Reis will Heekeren "auf höherem Niveau sehen"

Gelsenkirchen. Bisher trainierte Justin Heekeren zwar mit den Schalke-Profis, spielte aber für die U23. Im Interview spricht Trainer Thomas Reis darüber.

Torwartdiskussionen gab es in den vergangenen Jahren beim FC Schalke 04 viele - und auch in dieser Saison war das bisher nicht anders, auch wenn Alexander Schwolow alle Pflichtspiele bestritt. Überzeugen konnte er nur selten. Trainer Thomas Reis hat eigene Vorstellungen, wie ein Torwart in seiner Philosophie des aktiven Verteidigens mitspielen soll - und spricht über ein Torwarttalent aus der zweiten Reihe.