Live! Schalke: Reis überrascht mit Keke Topp in der Startelf

Gelsenkirchen. Schalke 04 empfängt ab 18.30 Uhr Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. Thomas Reis lässt Youngster Keke Topp von Beginn an stürmen.

Schalke 04 ist nach der 0:1-Niederlage bei Eintracht Braunschweig am vergangenen Wochenende um Wiedergutmachung bemüht. Die Königsblauen treffen auf Holstein Kiel, das mit zwei Siegen und einer Niederlage gut aus den Startlöchen der 2. Bundesliga gekommen ist. Nachdem Thomas Reis mit dem Auftritt in Braunschweig nicht einverstanden war, gibt es Änderungen in der Schalker Startelf. So stürmt Keke Topp von Beginn an, der Youngster spielte bisher in dieser Spielzeit in der Regionalliga für die zweite Mannschaft.

