Schalke: Reis grantelt - und erklärt den Rumpelfußball

Gelsenkirchen. Schalke 04 tritt am Sonntag bei Eintracht Braunschweig an. Trainer Thomas Reis weist Kritik an der zuletzt unattraktiven Spielweise zurück.

Nur noch zwei Monate müssen vergehen, dann ist Thomas Reis seit einem Jahr Trainer des FC Schalke 04. In den vergangenen Jahren ist es nicht vielen S04-Trainern gelungen, diese Marke zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Und schon gar nicht, das zu erleben, was den 49-jährigen Reis seit Amtsantritt bisher begleitete: Optimismus trotz des Abstiegs in die 2. Bundesliga, Zustimmung trotz zuweilen holpriger Spiele. Erst in dieser Woche war das etwas anders, wie Reis vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) beklagte.