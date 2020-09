Schalke: Rangnick ist als Wagner-Nachfolger zu teuer

Gelsenkirchen. Schalke sucht einen neuen Trainer: Für eine große Lösung fehlen die Voraussetzungen. Manuel Baum und Dimitrios Grammozis sind im Gespräch.

Die Entscheidung fiel am frühen Sonntagmorgen. Um 8 Uhr schalteten sich Jochen Schneider und Alexander Jobst, die Vorstandsmitglieder des FC Schalke 04, mit Aufsichtsrats-Chef Jens Buchta in einer Telefonkonferenz zusammen – gemeinsam beschlossen sie das Aus für Trainer David Wagner. Knapp zwölf Stunden nach dem 1:3 (0:2) gegen Werder Bremen musste Wagner gehen, nach dem 18. Spiel in Serie ohne Sieg. „Wir alle hatten gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können“, sagte Sportvorstand Schneider, der lange an Wagner festgehalten hatte.