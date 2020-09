Schalke-Profi Benjamin Stambouli: „Ich trage diesen Verein im Herzen“

Endlich wieder für Schalke am Ball: Benjamin Stambouli.

Gelsenkirchen. Schalke: Benjamin Stambouli kehrt nach langer Verletzungspause ins Team zurück. Vor dem Saisonstart spricht er über seine Rolle als Fan-Liebling.

Benjamin Stambouli (30) kommt vom Nachmittagstraining. Bis zum Abendessen ist es noch ein bisschen Zeit. Vor elf Monaten bestritt er zuletzt ein Bundesligaspiel - doch wenn der FC Schalke 04 am Freitag zur Saison-Eröffnung beim FC Bayern München (20.30 Uhr, ZDF und Sky) antritt, wird er in der Startelf stehen. „Wo“, sagt er zu Beginn unseres Interviews, „das ist mir egal. Ob in der Innenverteidigung, im Mittelfeld oder im Sturm.“ Danach grinst er und es beginnt ein Gespräch über Schalke, Frankreich, Freunde, Fans.