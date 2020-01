Schalke-Profi Alexander Nübel setzt seine Zukunft aufs Spiel

In Spanien konzentriert sich Torwart Alexander Nübel vom FC Schalke 04 auf die Trainingseinheiten. Sagen mag er nichts, obwohl er so viel zu sagen hätte. Denn Fragen gibt es einige.

Die wichtigste: Warum entschied er sich von den zahlreichen Angeboten, die ihm vorlagen, für das riskanteste? Er wechselt ablösefrei zum Rekordmeister Bayern München – als Nummer zwei hinter Manuel Neuer. Hinter dem Kapitän des DFB-Teams, dem Weltmeister und Champions-League-Sieger, dem Welttorhüter, der 389 Bundesligaspiele absolviert hat.

Weltmeister Neuer kanzelt Nübel ab

Und der am Montag deutlich machte, nicht freiwillig auf Spiele zu verzichten und seine Karriere nicht so schnell beenden zu wollen. Süffisant kanzelte Neuer Nübel für dessen Entscheidung ab.

Schalkes künftiger Ex-Torhüter ist erst 23 Jahre alt. Er setzt seine Zukunft jetzt schon aufs Spiel. Denn ihm droht nun nicht nur in der Rückrunde bei den Königsblauen die Ersatzbank. In München, das ist seit gestern klar, könnte er noch einmal ein bis zwei Jahre die Nummer zwei bleiben. Und was passiert, wenn in dieser Zeit der nächste hochbegabte Torwart die Bundesliga-Bühne betritt?

Nübel könnte bei Bayern auf Dauer ein Statist sein

Dann könnte es sein, dass Nübel bei den Bayern, die immer die besten Spieler haben wollen, auf Dauer ein Statist bleibt. Und seine Karriere nicht ganz so glanzvoll wird.