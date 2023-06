Schalke-Profi Alex Kral wechselt zu Union Berlin

Gelsenkirchen. Alex Kral hat nach seiner Leihe zum FC Schalke 04 einen neuen Verein gefunden. Der Mittelfeldmann spielt nächstes Jahr in der Champions League.

Alex Kral bleibt der Bundesliga erhalten. Der Mittelfeldspieler wechselt zum 1. FC Union Berlin. Das teilten die Köpenicker am Freitagmittag mit. Der 25-jährige stand in der vergangenen Saison beim FC Schalke 04 unter Vertrag, die ihn von Spartak Moskau ausgeliehen hatten. Den Abstieg mit Schalke konnte Kral aber nicht verhindern. In 29 Partien lief Kral für Schalke auf, er gab eine Vorlage. Bei den Königsblauen gehörte er zu den Leistungsträgern - früh war klar, dass eine Weiterverpflichtung in der 2. Bundesliga utopisch ist.

Union-Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert freut sich über die Verstärkung für das Mittelfeld: “Mit Alex Král kommt ein Stammspieler der tschechischen Nationalmannschaft zu uns, der durch seine intensive Spielweise, seinen technischen Fähigkeiten und seiner Mentalität gut zu uns passen wird und auf den wir uns sehr freuen!“

Das sagt Ex-Schalker Alex Kral zu seinem neuen Klub

Auch Kral freut sich auf seinen neuen Klub: „Der Wechsel zu Union ist ein wichtiger Schritt für mich. Da ich die Bundesliga in der vergangenen Saison bereits kennenlernen durfte, wird mir die Eingewöhnung sicher nicht schwerfallen. Unions Entwicklung in den letzten Jahren ist unglaublich und sehr beeindruckend. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft und den gesamten Verein."

Kral hatte sich erst vor wenigen Tagen mit einem emotionalen Statement auf seinem Twitter-Kanal von den Fans von Schalke verabschiedet. „Es ist nicht einfach, die richtigen Worte zu finden, jedoch fühle ich, dass vor allem unsere Fans ein riesiges Dankeschön verdienen“, schrieb er. "Das, was Sie aber da draußen auf den Tribünen und zu Hause als Fans gezeigt haben, auch jetzt nach dem letzten Spiel, kann keiner auf der Welt!“

Kral spielte auch schon bei West Ham United

Vor seiner Zeit in der Bundesliga und bei Spartak Moskau spielte Kral für West Ham United, Slavia Prag und FK Teplice in seiner tschechischen Heimat. Mit Union Berlin wird er in der kommenden Saison nun auch in der Champions League auflaufen.

