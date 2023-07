Schalke präsentiert neues Heimtrikot: So viel kostet es

Gelsenkirchen. Das neue Heimtrikot von Schalke 04 hat einen besonderen Nostalgie-Faktor. Gegen Twente und am Schalke-Tag ist es an der Arena erhältlich.

Die Fans des FC Schalke 04 hatten schon eine Vorstellung, als das in Fragen rund um Trikots der Fußballklubs stets gut informierte Onlineportal Footy Headlines bereits vor Monaten veröffentlichte, wie das neue Heimtrikot des Fußball-Zweitligisten in der Saison 2023/2024 aussehen soll: königsblau im schicken Nadelstreifen-Look, der den Charme des Trikots aus der Saison 1990/91 hat. Am Donnerstag nun, zwei Tage vor dem letzten Testspiel der Mannschaft von Trainer Thomas Reis gegen Twente Enschede in der Veltins-Arena, hat Schalke es offiziell gemacht und das neue Trikot präsentiert.

Schalke-Trikot kostet ohne Namen und Nummer 89,95 Euro für Erwachsene

Das Heimtrikot hat die traditionellen Vereinsfarben. Das Blau sticht durch den Nadelstreifen-Look hervor, die Ärmel und der Kragen im V-Schnitt sind in Dunkelblau und Weiß abgesetzt. Auf der linken Brustseite prangt das Schalke-Emblem, auf der gegenüberliegender Seite ist das Markenzeichen von Hersteller Adidas zu sehen. Ein Highlight ist auf dem Rücken zu sehen: Die Botschaft „Ein Leben lang“ steht in der kommenden Saison in dem Nacken des Schalker Heimtrikots und ist dabei Bekenntnis wie Versprechen. Weiße Hosen und blaue Socken komplettieren den Heimdress der Mannschaft.

Bereits am Samstag, 13 Uhr, sollen die Schalke-Spieler das Heimtrikot im Test gegen Twente Enschede tragen. Ab sofort ist es im S04-Online-Shop unter www.shop.schalke04.de sowie im Arena-Verkauf rund um die Veltins-Arena beim Testspiel und am Sonntag, 23. Juli, natürlich beim Schalke-Tag erhältlich. Damen- und Herrentrikots können zum Preis von 89,95 Euro erworben werden. Kindertrikots gibt es für 69,95 Euro. Möchte man das Zweitliga-Logo (2,95 Euro) und einen Spielernamen samt Nummer auf dem Rücken tragen (12,95 Euro), kommt man zusammen auf einen Preis von 105,85 Euro. Für eine individuelle Beflockung werden noch mal 2,55 Euro mehr fällig.

News und Infos zum FC Schalke 04

Eine besonders wichtige Sache für den Verein: Noch ist auf der Brust des Heimtrikots der Schriftzug „Schalke 04“ zu sehen. Dort soll nach Möglichkeit zeitnah ein neuer Hauptsponsor den Vereinsnamen ersetzen. Momenten befindet sich Schalke in Gesprächen, nach Informationen dieser Redaktion mit dem japanischen Autohersteller Nissan. Der bisherige Sponsor meinauto.de war nach dem Abstieg aus der Bundesliga vom Trikot gegangen, aber noch in anderer Weise dem Klub zugetan.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04