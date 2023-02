Schalke-Podcast: Saison ist für Terodde eine Katastrophe

Essen. In der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside diskutieren wir über Schalke 04 und Borussia Dortmund. Beide treffen auf Berliner Teams.

Die Woche hätte für die Revierklubs Borussia Dortmund und Schalke 04 nicht unterschiedlicher laufen können. Der BVB feierte beim 1:0 über den FC Chelsea in der Champions League seinen siebten Pflichtspielsieg in Folge und träumt in der Bundesliga wieder von großen Zielen. Schalke klebt am Tabellenende der Liga fest und unterlag in einem Testspiel der B-Elf des Drittligisten SC Verl mit 1:2.

Darüber reden wir in unserer neuen Folge unseres Podcasts fußball inside. Moderator Nils Halberscheidt diskutiert mit Reporter Andreas Ernst und Sportchef Sebastian Weßling.

Wir reden über das Formhoch des BVB, einen furios aufspielenden Julian Brandt und über die aktuelle Bank-Rolle von Mats Hummels und Marco Reus. Bei den Königsblauen gibt es aktuell einen auftrumpfenden Alex Kral und ebenfalls einen Routinier, für den es aktuell gar nicht läuft. Simon Terodde ist nur noch Ersatzspieler nach einer bisher für ihn katastrophal verlaufenen Saison.

