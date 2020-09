Schalke-Podcast: Ist das Bremen-Spiel Wagners letzte Chance?

Essen. In unserem Podcast „Fußball Inside“ diskutieren wir Themen des Revierfußballs. Diesmal geht es um die Revierklubs am zweiten Spieltag.

Der erste Spieltag ist vorbei - der zweite steht vor der Tür. Und direkt ist Dampf auf dem Kessel - vor allem beim FC Schalke 04. Deshalb diskutieren wir - wie jede Woche - in unserem Podcast "Fußball Inside" über den Revierfußball. Das Motto, wie immer, lautet: Tacheles. Aussem Pott. Es diskutieren Moderator Timo Düngen und Funke-Sport-Schalke-Reporter Andreas Ernst.

Der FC Schalke 04 trifft am Samstagabend auf Werder Bremen - für Trainer David Wagner könnte es der vorerst letzte Arbeitstag sein. Die 0:8-Blamage beim FC Bayern München hat den Klub in eine Schockstarre versetzt, eine deutliche Leistungssteigerung verbunden mit einem überzeugenden Sieg trauen Schalke nur die Wenigsten zu. Wagner wird dafür verantwortlich gemacht, saisonübergreifend hat Schalke seit 17 Liga-Spielen nicht mehr gewonnen. Einige der Fragen unserer Diskussion: Ist David Wagner noch zu halten? Wie ist die Meinung der Führungsgremien? Wie ist die Klatsche in München zu bewerten?

Auch über andere Revierklubs diskutieren wir: Die Supertalente schossen Borussia Dortmund zu einem ungefährdeten 3:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach. Die zweite Aufgabe ist ebenfalls lösbar: Es geht zum FC Augsburg. In der vergangenen Saison feierte Stürmer Erling Haaland in Augsburg ein traumhaftes Debüt.

Der Kater beim VfL Bochum war nach dem 2:2 über den FC St. Pauli am ersten Spieltag groß. Klappt es nun in Karlsruhe besser? Noch enttäuschter waren die Fans des MSV Duisburg. Die Zebras verloren in Rostock und stehen nun gegen Zwickau unter Druck. Dabei müssen sie auf Moritz Stoppelkamp lange verzichten.

Und wir tippen die wichtigsten Spiele aus Revier-Sicht des Wochenendes:

1. Bundesliga: FC Augsburg - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

1. Bundesliga: Schalke 04 - Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr)

2. Bundesliga: Karlsruher SC - VfL Bochum (Sonntag, 13.30 Uhr)

3. Liga: MSV Duisburg - FSV Zwickau (Samstag, 14 Uhr)

Regionalliga West: Rot-Weiß Oberhausen - VfB Homberg (Samstag, 14 Uhr)

Regionalliga West: Lippstadt 08 - Rot-Weiss Essen (Samstag, 14 Uhr)

Viel Spaß beim Hören!